Documentario Netflix Woodstock ’99 in uscita nell’agosto 2022

Clusterf**k: Woodstock ’99 ha fissato una data di uscita per agosto 2022 su Netflix. Il nuovo documentario cerca di andare a fondo di ciò che è successo esattamente al famigerato festival che è stato afflitto da un numero dopo l’altro.

La storia di Woodstock ’99 è ben nota a molti, in particolare a quelli che si trovavano lì e ora puoi riviverla con il documentario ora intitolato Clusterf**k: Woodstock ’99 in arrivo su Netflix a livello globale il 2 agosto 2022.

Come molti festival nel corso degli anni, le sue ambizioni erano grandi ma l’esecuzione è rimasta carente. Si basava sulla Woodstock del 1969 che divenne un successo storico e aveva la formazione per rivaleggiarla. Metallica, Rage Against the Machine, Limp Bizkit, The Chemical Brothers, Red Hot Chilli Peppers, Jewel, Everlast e la Dave Matthews Band erano tutti in lista.

Incendi, atti vandalici, disastri ambientali, violenze, aggressioni sessuali, saccheggi e atti vandalici hanno fatto sì che l’evento fosse considerato da molti un disastro.

Il documentario di Netflix su Woodstock ’99 è stato rivelato per la prima volta a settembre 2020 con alcune brevi panoramiche su ciò che possiamo aspettarci.

Il documentario proviene dai produttori di Netflix Non scopare con i gatti e Fear City: New York contro The Mafia, una società di produzione chiamata Raw.

Scadenza segnalata al momento che:

“La serie approfondirà la cultura che ha creato Woodstock ’99 e racconterà la vera storia dietro come “tre giorni di pace, amore e musica” sono andati in fiamme. Con filmati d’archivio invisibili e testimonianze intime di persone dietro le quinte, sui palchi e tra la folla, la serie mira a raccontare la storia non raccontata di un momento musicale fondamentale che ha plasmato il panorama culturale per una generazione”.

Netflix ha fornito una breve sinossi su cosa possiamo aspettarci dal documentario e un paio di prime immagini:

“Woodstock 1969 ha promesso pace e musica, ma il suo revival del ’99 ha regalato giorni di rabbia, rivolte e danni reali. Perché è andato così terribilmente storto?

Il documentario avrà una valutazione TV-MA o una valutazione 18 nel Regno Unito emessa dalla BBFC. Tale valutazione è data a causa della violenza sessuale documentata nel corso del film.

Il famoso evento è stato trattato in precedenza. HBO in particolare ha battuto Netflix sul tempo con la sua voce Woodstock 99: Pace, amore e rabbia che è stato rilasciato nel 2021 ed è disponibile su HBO Max in questo momento.