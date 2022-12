Documentari True Crime in arrivo su Netflix nel 2023 e oltre

Al centro di ogni watchlist su Netflix c’è un dramma o un documentario sul vero crimine pronto per essere abbuffato. Stiamo tenendo traccia di tutti i documentari sui veri crimini diretti su Netflix nel 2023 e oltre.

Uno dei generi più popolari sulla piattaforma, che si tratti di un dramma o di un documentario, il vero crimine è una calamita per i binge-watcher. Aiuta Netflix a eccellere nella produzione di contenuti di veri crimini per molti milioni di abbonati con spettacoli eccellenti come Mindhunter e Damare docuserie come Re Tigre e Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundy.

Ci sono solo una manciata di documentari in questo elenco, ma ci aspettiamo di vederne presto altri annunciati nel prossimo futuro.

Di seguito sono riportati tutti gli attuali documentari sui veri crimini confermati in arrivo su Netflix nel 2023 e oltre:

Tutto l’incubo americano (Stagione 1)

Direttore: Felicity MorrisEpisodi: 3 | Durata: TBAData di rilascio di Netflix: Fine 2023

Gli abbonati ricorderanno Felicity Morris per il suo lavoro nel documentario Netflix Il truffatore di Tinder, che è stato rilasciato nel febbraio 2022 ed è diventato rapidamente virale. Grazie al successo del documentario nominato agli Emmy, Netflix ha dato il via libera a un nuovo progetto in cui Morris può affondare i denti.

I dettagli sono scarsi su ciò che comporterà la nuova docuserie, ma il titolo suggerisce fortemente un’esplorazione di un argomento controverso che circonda tutti gli atleti All-Americans che vanno dal calcio, al basket e al baseball, persino al rugby, al golf e alla scherma.

Tokyo Crime Squad: il caso Lucie Blackman

Direttore: Hyio YamamotoDurata: 100 minutiData di rilascio di Netflix: 2023

Un tragico caso che ha coinvolto i fallimenti della polizia e del sistema giudiziario, Lucie Blackman era una cittadina britannica che aveva lavorato come hostess in un bar a Tokyo, in Giappone, prima di scomparire misteriosamente nel luglio 2000.

È stato grazie agli sforzi della sua famiglia, che dopo aver condotto un’intensa campagna mediatica di alto profilo, li ha portati da Joji Obara, l’uomo che aveva rapito, aggredito sessualmente e ucciso la loro figlia.

Tuttavia, nonostante l’arresto di Obara abbia portato la polizia a un’enorme quantità di prove dei suoi crimini scioccanti, il sistema giudiziario giapponese ha quasi deluso Blackman e le molte centinaia di vittime dei crimini di Obara.

Docuserie di hacking Bitfinex 2016 senza titolo

Direttore: Chris SmithEpisodi: da definire | Durata: TBAData di rilascio di Netflix: TBA

Chris Smith, l’uomo dietro le docuserie virali di Netflix FYRE: La più grande festa che non sia mai avvenuta e Re Tigre produrrà e dirigerà una docuserie su uno dei più grandi casi di criminalità finanziaria della storia, quando la coppia Ilya “Dutch” Lichtenstein e Heather Morgan ha rubato 120.000 Bitcoin nel 2016.

Dopo aver hackerato uno scambio di valuta virtuale e rubato 120.000 Bitcoin che in seguito sarebbero valsi quasi $ 5 miliardi, la coppia ha tentato di liquidare i propri beni rubati. Nel frattempo, le autorità stavano correndo contro il tempo per processare i responsabili dell’hacking e consegnarli alla giustizia.

Docuserie senza titolo di Bernie Madoff

Direttore: Joe BerlingerrDurata: TBAData di rilascio di Netflix: TBA

Joe Berlinger, il regista del documentario Netflix Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundysta lavorando a una nuovissima docuserie poliziesca per Netflix.

Concentrandosi sui crimini di Bernie Madoff, un tempo uno degli uomini più rispettati e potenti di Wall Street, e su come è stato rivelato che era anche il più grande truffatore. Nel corso dei decenni, Madoff è stato dietro le quinte a tirare i fili di uno schema Ponzi multimiliardario che ha influenzato molte vite.

È stato garantito l’accesso per parlare con informatori, investigatori e vittime, che forniranno tutti i propri pensieri e approfondimenti sui crimini commessi. Anche Jim Campbell, l’autore di “Madoff Talks: Uncovering the Untold Story Behind the Most Notorious Ponzi Scheme in History”, che ha trascorso dieci anni a parlare con Madoff mentre era in prigione, partecipa alla serie ed è stato intervistato.

