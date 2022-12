Documentari sulla natura in arrivo su Netflix nel 2023 e oltre

Narrato dai toni dolci di David Attenborough, o dalla voce del dio stesso, Morgan Freeman, Netflix ha avuto un intero mucchio di documentari sulla natura che spaziano in ogni immaginabile biosfera del pianeta. Eppure, ci sono ancora innumerevoli altri capitoli del regno animale e del mondo naturale da raccontare. Gli abbonati possono aspettarsi ancora più documentari sulla natura che arriveranno su Netflix nel 2023 e oltre.

Negli ultimi anni, Netflix ha prodotto alcuni documentari sulla natura incredibili e maestosi. Anche senza l’uso del 4k, alcuni dei documentari devono essere visti per essere creduti mentre gli oceani, i fiumi, le savane, le giungle, le montagne, le foreste e le tundre vengono esplorati mentre impariamo di più sul mondo naturale.

Stiamo anche tenendo traccia di tutti i prossimi documentari sui crimini veri e sportivi su Netflix per il 2023 e oltre.

Di seguito sono riportati i documentari sulla natura confermati in arrivo su Netflix nel 2023 e oltre:

Produzione: Film d’argentoEpisodi: 4 | Durata: 50 minutiIn arrivo su Netflix: 2023

Silverback Films è il gold standard della produzione di documentari sulla natura e negli ultimi anni Netflix ha beneficiato immensamente di alcuni dei più grandi documentari sulla natura prodotti. David Attenborough e la sua iconica narrazione porteranno gli abbonati in un viaggio intorno al mondo mentre l’attenzione si sposta sui migratori del regno animale.

Dal team vincitore dell’Emmy Award dietro Planet Earth e Our Planet arriva Our Planet II. In ogni momento sul pianeta Terra, miliardi di animali sono in movimento. Catturato con una cinematografia spettacolare e innovativa, Our Planet II svela i misteri di come e perché gli animali migrano per rivelare alcune delle storie più drammatiche e avvincenti del mondo naturale.