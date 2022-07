Documentari sportivi in ​​arrivo su Netflix nel 2022 e oltre

Netflix ha avuto alcuni dei migliori documentari sportivi negli ultimi anni, grazie a artisti del calibro di L’ultimo ballo, Guida per sopravvivere, e Ultima possibilità U. Ci sono alcuni nuovi documenti sportivi estremamente interessanti in arrivo che coprono sport come tennis, golf, basket e altro nel 2022 e oltre.

La marea alza tutte le barche e tra Netflix con Drive to Survive, HBO Max con The Last Dance e Amazon con All or Nothing, non è mai stato un momento migliore per essere un fan dei documentari sportivi.

Quale servizio di streaming prenda il sopravvento con i loro documentari è completamente soggettivo, ma una cosa è certa, la competizione in corso tra gli streamer ha visto il vantaggio delle società di produzione aumentare di dieci volte il loro gioco.

Netflix è uno di questi beneficiari che vedrà presto arrivare alcuni documentari sportivi davvero incredibili ed emozionanti.

Cuore di Invictus (2022)

Direttore: Orlando di EinsiedelSport: Parasport | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: 2022

Da quando hanno lasciato i loro doveri reali e si sono trasferiti in America, il principe Harry e Meghan, la duchessa del Sussex, hanno firmato un grosso accordo con Netflix. Il primo vero titolo in arrivo su Netflix dall’accordo è uno sguardo approfondito agli Invictus Games, l’equivalente paralimpico per ex membri delle forze armate feriti, di cui Harry è stato fondatore nel 2014.

Gli Invictus Games 2022 si svolgeranno nei Paesi Bassi e saranno i primi giochi a cui parteciperà la coppia da quando ha lasciato la famiglia reale. Una troupe di documentari coprirà i giochi di quest’anno e seguirà anche Harry e Meghan durante l’evento.

Last Chance U: Basket (Stagione 2)

Episodi: 16 (TBA) | Le stagioni: 2Sport: Pallacanestro | Tempo di esecuzione: 50-61 minutiData di uscita di Netflix: 2022 da definire

Ultima possibilità U è iniziata come una docuserie di football americano, ma data la popolarità degli altri sport statunitensi, non dovrebbe sorprendere che Ultima possibilità U si avvicinerebbe ed esplorerebbe altri sport eccitanti.

La prima stagione ha seguito le gesta degli East Los Angeles College Huskies, una squadra di basket piena di ex reclute della D1, a cui è stata data un’ultima possibilità di realizzare i loro sogni di esibirsi al livello successivo. Ci aspettiamo di vedere la seconda stagione tornare all’East Los Angeles College prima di trasferirsi in un nuovo campus.

Formula 1: guida per sopravvivere (stagione 5)

Episodi: 50 | Le stagioni: 5Sport: Automobile | Tempo di esecuzione: 27-51 minutiData di uscita di Netflix: 2023

Una delle migliori docuserie sportive disponibili su qualsiasi piattaforma di streaming ovunque, Guida per sopravvivere è stato l’apice docuserie per uno degli sport più apicali del mondo, la Formula 1.

Attraverso interviste nel backstage, pilota, episodi specifici del team e filmati del backstage mai visti prima, Guida per sopravvivere aggiunge uno strato di dramma estremamente divertente che non vedrai trasmesso nei fine settimana di gara.

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà la quinta stagione, ma un team Ferrari in ripresa e una Red Bull in difficoltà regaleranno una visione fantastica.

Serie Tour de France senza titolo (Stagione 1)

Episodi: da confermare | Le stagioni: 1Sport: Ciclismo | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: 2023

Uno dei più grandi eventi sportivi annuali del mondo, il Tour de France è un must per ogni appassionato ciclista. I dettagli su cosa aspettarsi dalla serie sono scarsi, tuttavia, sappiamo che il team dei documentari seguirà il viaggio di otto squadre che prenderanno parte alla gara ciclistica più impegnativa dell’anno. Se la serie è presentata allo stesso modo di Drive to Survive, allora potremmo essere una vera sorpresa.

Docuserie ATP Tour e WTA Tour senza titolo

Episodi: da confermare | Le stagioni: 1Sport: tennis | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: da definire

I giocatori di tennis sono alcuni degli atleti più incredibili del mondo, e mostrano livelli di resistenza a un livello quasi sovrumano.

Le prove e le tribolazioni dei professionisti dell’ATP e della WTA saranno documentate dagli stessi incredibili produttori di Formula 1: guida per sopravvivere.

Docuserie PGA Tour senza titolo

Episodi: da confermare | Le stagioni: 1Sport: Golf | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: da definire

Proprio come i docuserie Tennis senza titolo in arrivo su Netflix, i docuserie PGA Tour saranno prodotti da Box to Box Films, la stessa produzione dietro Guida per sopravvivere.

Il golf è uno sport amato da milioni di fan in tutto il mondo, ma ci sono sicuramente milioni di abbonati Netflix che non hanno mai visto i filmati di un PGA Tour. Anche se in superficie il golf potrebbe non essere uno degli sport più esaltanti al mondo, se c’è mai una troupe che potrebbe aggiungere uno strato di intrattenimento ed eccitazione a questo sport, sono sicuramente i produttori di Box to Box Films.

Documentario su Bill Russell senza titolo

Direttore: Sam PollardSport: Pallacanestro | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: da definire

Una delle figure più leggendarie nella storia della NBA, Bill Russell, il centro dei Boston Celtics tra il 1956 e il 1969 è stato il gioiello della corona della dinastia che ha vinto 11 campionati NBA in 13 anni di carriera.

Russell è un cinque volte MVP NBA, dodici volte NBA All-Star, medaglia d’oro olimpica e altamente considerato come uno dei più grandi giocatori ad aver mai abbellito il campo grazie alle sue capacità difensive dominanti.

Le docuserie esploreranno la vita e la carriera di Russell e presenteranno ampie interviste e archivi personali dell’uomo stesso.

Documentario senza titolo su David Beckham

Direttore: da definireSport: Calcio | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: da definire

Una delle figure più polarizzanti e iconiche del calcio moderno, non ci sono molte persone al mondo che non abbiano mai sentito parlare del nome David Beckham.

Da oltre 40 anni, uno sguardo dettagliato alla vita di una delle icone sportive più iconiche del mondo sarà raccontato attraverso una serie di filmati personali archiviati, interviste con amici, familiari e colleghi.

Progetti annullati

Docuserie Vince McMahon senza titolo – Progetto annullato

Episodi: da confermare | Le stagioni: 1Sport: Intrattenimento sportivo / Pro Wrestling | Tempo di esecuzione: da definireData di uscita di Netflix: Annullato

All’altezza della sua reputazione come una delle figure più controverse del wrestling, secondo quanto riferito un recente scandalo ha portato Netflix a cancellare i docuserie di Vince McMahon, nonostante fosse quasi finito.

Quali docuserie e documentari sportivi non vedi l’ora di guardare su Netflix nel 2022 e oltre? Fateci sapere nei commenti qui sotto!