Doctor Strange è nel multiverso della follia su Netflix?

I fan della Marvel sono super entusiasti del ritorno dello Stregone Supremo in Il dottor Strange nel multiverso della follia. Ma è una delle tante opzioni stellari in streaming su Netflix? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

Il dottor Strange nel multiverso della follia riavrà Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista mentre affronta la sua più grande sfida. Il 28° film del MCU sarà fortemente influenzato dagli eventi di Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa e Wanda Visioncon Strange che si allea con diversi potenti alleati per affrontare una minaccia che potrebbe avere effetti devastanti in tutto il Multiverso.

Elizabeth Olsen riprenderà il suo ruolo di Scarlet Witch, e anche Benedict Wong tornerà dopo essere stato visto per l’ultima volta Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Anche l’americano Chavez di Xochitl Gomez sarà nel mix, segnando la prima volta del personaggio sul grande schermo. Inoltre, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, che hanno recitato nel primo Dottor Strano film, sembra che sia tornato anche lui.

Il Uomo Ragno Il regista della trilogia Sam Raimi dirigerà il film Multiverso della folliaaggiungendo alle molte ragioni per cui questo film Marvel sarà un’esperienza straordinaria, diversa da tutto ciò che è accaduto prima.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è disponibile su Netflix?

Netflix era un luogo in cui i titoli Marvel facevano parte della loro raccolta di più grandi successi, ma purtroppo non è più così. Molti dei titoli MCU non sono nel menu per gli abbonati e per chiunque se lo chieda, Il dottor Strange nel multiverso della follia non è disponibile su Netflix.

Ma lo streamer ha molte altre opzioni affascinanti che daranno agli spettatori un’esperienza incantevole. Queste eccellenti alternative a Dottor Strano 2pronto per lo streaming su Netflix ora, include titoli ben accolti come Al di là della luna, Project Power e La Vecchia Guardiasolo per citarne alcuni.

Dove vedere in streaming Doctor Strange nel multiverso della follia

Se i fan vogliono provare Il dottor Strange nel multiverso della follia, dovranno farlo nei cinema e, infine, su Disney+. La funzione MCU sarà disponibile esclusivamente nei cinema a partire dal 6 maggio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: