Doc Netflix: trailer di The Anthrax Attacks, data di uscita, sinossi e altro ancora

Settembre uscirà questo settembre un nuovo documentario investigativo tempestivo sugli attacchi all’antrace che hanno ucciso cinque americani e causato la malattia di almeno 17 in uno dei peggiori attacchi biologici nella storia degli Stati Uniti. Gli attacchi all’antrace rilascia questo settembre prima del 21° anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre.

Perché i due sono collegati? Bene, solo una settimana dopo l’11 settembre, la gente ha iniziato a ricevere lettere contenenti spore mortali di antrace. Si pensava che uno fosse un evento strano, ma naturale. Poi ne sono seguiti altri, mettendo in pericolo innumerevoli impiegati delle poste. Una lunga indagine dell’FBI è seguita mentre gli attacchi si svolgevano in tutta l’America e oltre.

Dal regista candidato all’Oscar Dan Krauss (Extremis, Il Kill Team), Gli attacchi all’antrace approfondisce una delle più grandi e complesse indagini dell’FBI. Il documentario è prodotto da BBC Studios Production e vede Clark Gregg nei panni del dottor Bruce Ivins. Questa incredibile storia scientifica viene raccontata utilizzando una combinazione di interviste e rievocazioni sceneggiate basate su note ed e-mail reali dell’FBI.

Il trailer di Attacchi all’antrace

Il trailer ufficiale del documentario in uscita ci offre il nostro primo sguardo a Clark Gregg, che interpreta il dottor Bruce Ivins nelle parti di rievocazione del film.

La data di uscita di Anthrax Attacks

Gli attacchi all’antrace uscirà giovedì 8 settembre su Netflix. Ha una durata di 102 minuti, quindi non dura nemmeno due ore, il che lo rende un orologio breve ma avvincente.

Sinossi di Attacchi all’antrace

Oltre ad annunciare la data di uscita e il trailer, Netflix ha anche rilasciato la sinossi ufficiale di questo documentario investigativo.

The Anthrax Attacks racconta la storia degli attacchi all’antrace del 2001 negli Stati Uniti e una delle indagini dell’FBI più grandi e complesse nella storia delle forze dell’ordine. Cinque americani sono stati uccisi e almeno 17 si sono ammalati in quello che è diventato uno dei peggiori attacchi biologici nella storia degli Stati Uniti, seguito una settimana dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre. Si svolge in tutta l’America e oltre, è un’incredibile storia scientifica di veleno mortale, ossessione e paranoia, il tutto raccontato sullo sfondo della guerra al terrore. Utilizzando una combinazione di interviste e rievocazioni sceneggiate basate su e-mail e note sul campo dell’FBI, il documentario condivide anche storie scioccanti e strazianti di investigatori, sopravvissuti e famiglie di coloro che sono stati infettati.

Il cast di Attacchi all’antrace

Come accennato in precedenza, la star della Marvel Clark Gregg apparirà nel film durante le rievocazioni sceneggiate. Netflix non ha annunciato quali altri attori saranno presenti nel film.

