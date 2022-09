Do Revenge star Austin Abrams età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Se fossi un fan di Austin Abrams mentre l’attore recitava nel ruolo di Ethan in HBO Max’s Euforiaquindi preparati ad innamorarti ancora di più di questa star, dato che interpreterà Max nel film Netflix Fai vendetta.

Anche se Max non è affatto carino come Ethan, siamo sicuri che gli amanti di questo attore americano troveranno comunque un modo per diventare fan di questo personaggio. Non preoccuparti, non siamo qui per giudicare perché anche noi amiamo un buon cattivo. Ma prima di vedere come Max ha rovinato da solo la vita di Drea (Camila Mendes), diciamo prima tutto su Austin Abrams.

L’età di Austin Abrams

Austin Abrams è nato il 2 settembre 1996 a Sarasota, in Florida. Attualmente ha 26 anni ed è Vergine.

Altezza di Austin Abrams

Austin ha i capelli castano chiaro e gli occhi verde-blu scuro e, secondo Celeb Heights, è di circa 5 piedi e 7 pollici.

Instagram di Austin Abrams

Sfortunatamente, a differenza della maggior parte dei suoi compagni Fai vendetta co-protagonisti, Austin non ha una pagina Instagram ufficiale o alcun account di social media per quella materia. Forse ne farà uno presto ora che le sue centinaia di migliaia di fan muoiono dalla voglia di saperne di più su di lui. Immagino che dovremo aspettare e vedere.

Ruoli di Austin Abrams

Fortunatamente per noi, vedere Austin in un sacco di spettacoli e film compensa il fatto che non possiamo vederlo su Instagram e Twitter. Come previsto da qualcuno così talentuoso, questo nativo della Florida ha recitato in numerosi titoli che non solo sono super popolari, ma interpretano attori e attrici ancora più famosi che conosci e ami.

Ecco alcuni dei migliori spettacoli e film con Austin Abrams:

Zanzara (2010) come Colt Rossdale

Gli intermedi (2012) come Todd Cooper

I re dell’estate (2013) come Aaron

Senza vergogna (2014) come Henry McNally

Città di carta (2015) come Ben

Il morto che cammina (2015) come Ron Anderson

Ragazze della tragedia (2017) come Craig Thompson

Gli americani (2018) come Jackson Barber

Questi siamo noi (2019) come Marc McKeon

Dash & Lily (2020) come Dash

Lavorare con artisti del calibro di Sterling K. Brown e Zendaya sono parole d’ordine che sicuramente non passeranno inosservate a Hollywood, quindi, si spera, in futuro vedremo più di Austin Abrams!

Non dimenticare di catturare la star di Austin nei panni di Max Fai vendettain streaming venerdì 16 settembre, solo su Netflix!