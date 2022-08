Do Revenge e i 7 migliori film Netflix da guardare a settembre 2022

bionda, Fai vendetta, Amore in Villae altri fantastici film Netflix in arrivo a settembre! Sebbene non ci siano così tante serie Netflix Original degne di nota in uscita il mese prossimo, ci sono diversi film molto attesi per rimediare.

Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe nel film vivace bionda basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, poi Maya Hawke e Camila Mendes si uniscono per sconfiggere i rispettivi aguzzini in Fai vendetta. Ci sono anche nuovi film Netflix con attori come Queen Latifah e Allison Janney in arrivo.

Altri film Netflix in arrivo a settembre includono un film di Tyler Perry e Rob Zombie’s I Munster riavviare. Inutile dire che settembre sembra un ottimo mese per gli appassionati di cinema.

I migliori film Netflix da guardare a settembre 2022

Amore in Villa

In streaming giovedì 1 settembre

The Vampire Diaries attrice Kat Graham e L’Accademia degli OmbrelliTom Hopper recita in questa commedia romantica da svenimento su una giovane donna (Graham) che fa un viaggio a Verona, in Italia, dopo una brutta rottura solo per scoprire di non essere sola nella sua villa. Dopo che un errore porta a una doppia prenotazione, deve trascorrere la sua fuga romantica con un uomo britannico cinico ma di bell’aspetto (Hopper).

Amore, garantito il regista Mark Steven Johnson dirige questo film da una sceneggiatura che ha scritto. Amore in Villa nel cast anche Raymond Ablack, Laura Hopper, Sean Amsing ed Emilio Solfrizzi.

Fine della strada

Queen Latifah e Chris Bridges (Ludacris) recitano in questo thriller d’azione ad alto numero di ottani diretto da Millicent Sheldon da una sceneggiatura scritta da Christopher J. Moore e David Loughery.

Un viaggio attraverso il paese diventa un’autostrada per l’inferno per Brenda (Queen Latifah) e la sua famiglia quando si ritrovano presi di mira da un misterioso assassino mentre sono soli nel deserto del New Mexico. Nel cast anche Mychala Faith Lee, Shaun Dixon, Frances Lee McCain e Beau Bridges.

Fai vendetta

In streaming venerdì 16 settembre

Questo film hitchcockiano cupamente comico presenta alcuni dei protagonisti più spaventosi di tutti: le ragazze adolescenti. Cose più strane star Maya Hawke si allea con RiverdaleCamila Mendes stringe un’improbabile amicizia mentre tentano di vendicarsi l’uno dell’altro aguzzino.

La premessa suona un po ‘simile a film simili Intenzioni crudeli o la serie televisiva Dolce/viziosoil che è appropriato dal momento che la creatrice Jennifer Kaytin Robinson dirige il film e ha scritto la sceneggiatura insieme a colleghi Dolce/vizioso la scrittrice Celeste Ballard.

Mendes interpreta la ragazza del liceo Drea, che scopre che la sua reputazione è rovinata dopo che il suo sex tape è trapelato a tutta la scuola. Dall’altra parte c’è Eleanor (Hawke), una goffa studentessa trasferitasi frustrata di dover frequentare le lezioni con il suo vecchio bullo.

Nel cast anche Austin Abrams, Ava Capri, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe e Sophie Turner.

Blues di un jazzista

In streaming venerdì 23 settembre

L’ultimo film di Tyler Perry è Blues di un jazzista. Perry scrive, dirige e produce questa travolgente storia di amore proibito con Joshua Boone e Solea Pfeiffer nei panni di due amanti sfortunati. Il cast comprende Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benedict, Kario Marcel, Lana Young e Ryan Eggold.

Forse una delle parti più emozionanti di questo film è l’inclusione di una canzone originale interpretata da Ruth B. con brani arrangiati e prodotti dal vincitore del multi-Grammy e due volte candidato all’Oscar Terence Blanchard, musica di Aaron Zigman e coreografia di Debbie Allen.

Lou

In streaming venerdì 23 settembre

Ero già stato venduto quando ho visto che Allison Janney e Jurnee Smollett stavano recitando in un film insieme, ma poi ho capito che il film sarebbe stato un thriller intenso e sono diventato ancora più eccitato. Abbiamo visto Janney fare un sacco di commedie e la sua giusta quota di drammi, ma Lou segna un cambiamento tonale e qualcosa di nuovo nella sua carriera. So che lo ucciderà e questo è personalmente uno dei miei film Netflix più attesi per settembre.

Il film, prodotto da JJ Abrams di Bad Robot, è incentrato su Lou (Janney) che cerca di vivere una vita tranquilla quando viene interrotta da una madre disperata (Smollett) che implora Lou di aiutarla a salvare la figlia rapita durante un’enorme tempesta. Le due donne rischiano la vita in una pericolosa missione di salvataggio, svelando oscuri e scioccanti segreti del loro passato.

Janney e Smollett sono affiancati da Logan Marshall-Green, Ridley Asha Bateman e Matt Craven in un film diretto da Anna Foerster.

I Munster

Streaming martedì 27 settembre

Questo è probabilmente il più controverso di tutti i film in questa lista. Io stesso non sono il più grande fan di Rob Zombie, e i fan della sitcom originale degli anni ’60 sono solo cautamente ottimisti sul fatto che il suo film riavviato sarà buono o meno.

Il film commedia-horror è prodotto, scritto e diretto da Zombie. Funziona come una storia di origine per gli amati personaggi dello spettacolo originale, presentandoci Lily e Herman Munster quando si sono incontrati per la prima volta in Transilvania prima di trasferirsi in America.

Jeff Daniel Phillips e la vera moglie di Zombie, Sheri Moon Zombie, interpretano i ruoli principali di Herman e Lily. A loro si uniscono Daniel Roebuck nei panni del Conte, Sylvester McCoy nei panni di Igor e Richard Brake nei panni del dottor Henry Augustus Wolfgang.

I Munster uscirà in digitale, Blu-ray e DVD il 27 settembre, con Netflix che diventerà la sua esclusiva casa di streaming: nota che questa non è in realtà una produzione Netflix, ma Netflix è un distributore.

bionda

In streaming mercoledì 28 settembre

Tra tutti i film Netflix in uscita questo settembre, bionda con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, è probabilmente la più attesa e discussa del gruppo. Aspettare bionda per essere in lizza per gli Academy Awards del prossimo anno poiché i produttori e lo streamer danno una grande spinta a de Armas per ottenere una nomination in una categoria di attrice protagonista.

Mentre alcune persone sono state fuorviate a credere bionda è un film biografico su Marilyn Monroe, che non è del tutto vero. Il film, da Uccidili dolcemente il regista Andrew Dominik, è basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates. Anche se la vera Monroe ispira il libro, è un romanzo di finzione biografica che reinventa audacemente la vita della stellina. Il film ha suscitato alcune polemiche a causa della sua rara valutazione NC-17.

Nel cast anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel e Julianne Nicholson.

Quale dei film Netflix in questo articolo sei più entusiasta di guardare questo settembre?