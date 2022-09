Camila Mendes e Maya Hawke sono le star dell’ultimo film per adolescenti di Netflix Fai vendettala cui uscita sullo streamer è prevista per il 16 settembre. È il film perfetto da guardare durante il fine settimana con un gruppo di amici.

La commedia nera segue due ragazze adolescenti di diversi gruppi sociali che uniscono le forze per sconfiggere a vicenda i tormentatori. È stato diretto da Dolce/vizioso la creatrice Jennifer Kaytin Robinson e co-sceneggiata da Robinson e Celeste Ballard. Inoltre, è stato prodotto da Likely Story. Likely Story è meglio conosciuto per la produzione dei film Netflix Qualcuno di grande, La metà di esso e Cose sentite e viste.

Oltre a Mendes e Hawke, il cast comprende Austin Abrams, Alisha Boe, Talia Ryder, Paris Berelc, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Ava Capri, Rish Shah, Sophie Turner ed Eliza Bennett.

Poiché molti programmi e film Netflix sono adattamenti di altre opere, potresti chiederti se Fai vendetta è anche un adattamento. Fortunatamente, sei arrivato nel posto giusto perché conosciamo la risposta.

Do Revenge è basato su un libro?

Sorprendentemente, il film per adolescenti non è basato su un libro. Invece, è materiale originale scritto insieme a Robinson e Ballard. Se avevi pensato che il film comico fosse basato su un libro, dubito che tu fossi l’unico a pensarlo. Ci sono libri con trame simili a Fai vendettae, come accennato in precedenza, gran parte dei contenuti di Netflix si basa su altri lavori. Ma in Fai vendettaNel caso, una sceneggiatura originale è stata scritta da due scrittori incredibili.

Do Revenge è basato su una storia vera?

No. Tuttavia, la trama del film è ispirata al thriller psicologico noir del 1951 Stranieri su un treno di Alfred Hitchcock. Ma invece di due uomini adulti che si alleano per un piano di omicidio, Fai vendetta parla di due ragazze adolescenti che si uniscono per vendicarsi dei loro bulli.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per prepararti all’uscita del film su Netflix!

Fai vendetta arriva su Netflix il 16 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film per adolescenti?