Do Revenge con Maya Hawke e Camila Mendes data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Preparati perché un film commedia oscura intitolato Fai vendetta, con Maya Hawke e Camila Mendes, arriverà su Netflix quest’estate! Abbiamo raccolto tutti i dettagli importanti sul film da condividere con voi.

Fai vendetta è un film originale Netflix in uscita diretto da Jennifer Kaytin Robinson da una sceneggiatura co-scritta da Robinson e Celeste Ballard. Potresti riconoscere Robinson come il regista e sceneggiatore del film Netflix Qualcuno Grande e il creatore della serie MTV Dolce Vizioso. È stata anche co-sceneggiatrice del film sui supereroi Thor: Amore e tuono con Taika Waititi. Ballard ha già lavorato con Robinson Dolce Vizioso come scrittore. È anche accreditata come scrittrice della commedia sportiva Space Jam: una nuova eredità.

Robinson, insieme ad Anthony Bregman, Likely Story e Peter Cron, ha firmato come produttori e Joshua Bachove come produttore esecutivo. Inoltre, la colonna sonora è di Este Haim e della compositrice Amanda Yamate.

Ecco tutto il resto che devi sapere Fai vendetta sotto!

Data di uscita di Do Revenge

Fai vendetta arriverà su Netflix venerdì 16 settembre 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET.

Lancia la vendetta

Sconosciuto Le cose la star Maya Hawke interpreta Eleanor, una ragazza alternativa che diventa una paria sociale dopo essere stata smascherata da una ragazza che afferma di averla tenuta ferma e baciata. RiverdaleCamila Mendes interpreta il ruolo di Drea, una ragazza popolare che vuole vendicarsi del suo ragazzo per aver fatto trapelare il suo sex tape.

Ecco l’elenco completo del cast tramite Netflix Media Center di seguito:

Maya Hawke nel ruolo di Eleanor

Camila Mendes come Drea

Austin Abrams nel ruolo di Max

Talia Ryder nel ruolo di Gabbi

Alisha Boe come Tara

Rish Shah come Russ

Maia Reficco come Montana

Paris Berelc nel ruolo di Meghan

Jonathan Daviss come Elliot

Ava Capri come Clarissa

Sophie Turner nel ruolo di Erica

Sinossi di Revenge

Netflix Media Center ci ha fornito la sinossi ufficiale e l’abbiamo condivisa proprio di seguito.

Dopo un incontro clandestino carino, Drea (Alpha, fallita ragazza) ed Eleanor (beta, nuova ragazza alternativa) si uniscono per inseguirsi a vicenda. Do Revenge è una commedia oscura hitchockiana sovvertita con le protagoniste più spaventose di tutte: le ragazze adolescenti.

Fai foto di vendetta

Ecco alcune immagini ufficiali della produzione del film commedia!

Stiamo ancora aspettando la pubblicazione del trailer ufficiale. Tuttavia, molto probabilmente Netflix lo rilascerà ad agosto. Naturalmente, puoi contare su di noi di Netflix Life per condividerlo non appena uscirà!