DL Hughely commenta le controversie in corso su Kanye West, afferma che sarebbe stato trattato come Britney Spears se fosse stato una donna

Kanye West è riuscito a farla franca fino ad ora? Il cantante rischia il divieto dopo il suo clamore antisemita sui social media. Quella che presume essere la libertà di parola ha offeso le masse in testa, con le persone che chiedono un divieto online per il cantante. Anche le celebrità si sono presentate all’opposizione.

Gli Hughley Anche l’attore e comico DL Hughely ha fatto un’osservazione interessante sul comportamento di Ye. L’attore ha recentemente parlato con TMZ e ha tracciato un interessante confronto tra Kanye West e altri artisti come Britney Spears.

DL Hughley incolpa il pregiudizio di genere per le continue controversie su Kanye West

Kanye West sta ora vedendo la sua carriera precipitare, dopo anni di comportamenti strani. Come la maggior parte delle celebrità, anche DL Hughely ha parlato dell’intera debacle. Ha tracciato un confronto interessante tra i Flashing Lights e il cantante Womanizer. Mentre parlava con TMZ, l’intrattenitore ha detto: “lui (Kanye) sarebbe già sotto tutela, come Wendy Williams e Britney Spears.“ Mentre Hughely ammette anche che non hanno nemmeno causato metà del dramma del fondatore di Donda, ma il pregiudizio di genere lo ha tenuto lontano dal destino di queste due donne.

Britney ha recentemente vinto la battaglia legale per porre fine alla sua tutela di tredici anni controllata da suo padre. Sebbene Wendy Williams non fosse sotto una nave conservatrice, fu posta sotto tutela finanziaria temporanea. Entrambe le donne hanno attraversato la situazione dopo che sono emerse preoccupazioni per la loro salute mentale e il loro comportamento. Tuttavia, nessuna discussione del genere è mai nata nel caso di Ye, poiché rimane libero di continuare con le sue acrobazie. Il comico ha anche criticato il confronto tra il cantante e George Floyd.

LEGGI ANCHE: Harry Styles ha davvero boicottato Adidas per l’accordo Kanye West?

Finora sulla ricerca di Kanye, Adidas ha preso le distanze dal designer. Ha concluso il suo accordo con GAP. Dopo aver perso il suo status di milionario, è stato scortato fuori dall’ufficio di Sketcher per essersi presentato senza invito. Sebbene DL Hughely non volesse la tutela per la cantante Gold Digger, ha sottolineato che era la differenza nel trattamento riservato a Ye rispetto alle artiste.

Sei d’accordo con la sua opinione? Fateci sapere nei commenti.

Il post DL Hughely commenta le controversie in corso su Kanye West, afferma che sarebbe stato trattato come Britney Spears se fosse apparso per la prima volta su Netflix Junkie.