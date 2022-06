Diventare Elisabetta è su Netflix?

Alicia von Rittberg nei panni di Elizabeth e Tom Cullen nei panni di Thomas Seymour nel nuovo show di Starz Becoming Elizabeth © 2021 Starz Entertainment, LLC

Non ci sono mai abbastanza spettacoli e film che ci raccontano le storie dei monarchi Tudor. Diventare Elisabetta è l’ultimo da controllare.

Non importa quanti programmi TV e film vengono realizzati, ci sono molti monarchi britannici di cui vogliamo ancora imparare tutto. Elisabetta I è una di queste.

L’unico figlio sopravvissuto tra Enrico VIII e la sua seconda moglie Anna Bolena, Elisabetta doveva essere la regina. Poi sua madre è stata giustiziata e il matrimonio tra i suoi genitori è stato annullato. Fu gettata nel mondo di una figlia illegittima di Enrico VIII.

Grazie alla sua matrigna Katherine Parr (la sesta e ultima moglie di Enrico VIII), Elisabetta tornò nella linea di successione, insieme alla sua sorellastra maggiore Mary. Tuttavia, non è stata una corsa facile per diventare alla fine la regina Elisabetta I d’Inghilterra. È qualcosa Diventare Elisabetta approfondirà.

Dove guardare in streaming Becoming Elizabeth online

Ci sono alcune brutte notizie per coloro che sono pronti a guardare il dramma in costume su Netflix. Questo non arriverà su questa piattaforma di streaming.

La serie si sta dirigendo verso un’altra piattaforma che ha molti drammi in costume. Dovrai rivolgerti a casa di La regina Bianca e La principessa spagnola. Starz è il posto a cui rivolgersi Diventare Elisabetta. Il primo episodio è disponibile sull’app in questo momento, con l’episodio in onda la domenica sera sul canale. Ci sarà un episodio a settimana da guardare.

La serie potrebbe alla fine dirigersi su Netflix? Questo non è ancora qualcosa da escludere. Dopotutto, abbiamo visto gli spettacoli di Starz alla fine dirigersi su Netflix. straniero è il più grande spettacolo di Starz per la fascia demografica femminile ed è disponibile per lo streaming su Netflix. Potrebbero volerci un paio d’anni Diventare Elisabetta per venire su Netflix, però. Ci vogliono due anni dal straniero finali per le stagioni a venire.

Diventare Elisabetta è disponibile per lo streaming su Starz.