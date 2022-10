“Disposto a portarmi dentro” – Henry Cavill parla del modo peculiare di come celebra solo il Ringraziamento negli Stati Uniti

Henry Cavill è oggi uno degli attori più ricercati del settore. Ha l’aspetto, i ruoli e il fisico. Tuttavia, al di là di tutto il successo e la popolarità, Cavill è anche come qualsiasi altra persona a cui piacciono i festival e ama celebrarli. Le feste sono una delle occasioni più divertenti e allegre della propria vita. Sono un fenomeno comune e portano con sé molta gioia e piacere. In precedenza, l’attore è apparso in un’intervista e ha parlato di come celebra l’occasione di buon auspicio del Ringraziamento negli Stati Uniti quando è lontano da casa. E il modo in cui Cavill lo ha messo è a dir poco peculiare.

Henry Cavill su come celebra il Ringraziamento durante il suo soggiorno negli Stati Uniti

Henry Cavill è un intrattenitore eccezionale. I suoi film, i suoi programmi e persino le sue interviste sono un piacere da guardare. L’Uomo d’Acciaio non manca mai di stupirci con la sua personalità gentile e sana. Due anni fa, nel 2020, Cavill è apparso nel popolare talk show Jimmy Kimmel dal vivodove il Enola Holmes l’attore ha parlato di diversi argomenti. Ora, come tutti sappiamo, Henry Cavill è britannico e non celebrano il Ringraziamento nel Regno Unito. Quindi, quando Kimmel ha chiesto a Cavill come celebra il Ringraziamento mentre è negli Stati Uniti, il Geralt di Rivia mettilo in un modo strano ma interessante. L’attore inglese ha rivelato: “Quando sarò qui, troverò qualcuno disposto ad accogliermi per mangiare”.

Mentre il pubblico è scoppiato a ridere sentendo Cavill descrivere la sua idea del Ringraziamento in un modo particolare, Jimmy Kimmel ha accettato, dicendo che era d’accordo poiché l’intera idea alla base del festival era che le persone si riunissero e festeggiassero.

LEGGI ANCHE: Ritorno al passato di Henry Cavill che lancia le bombe della verità tanto necessarie sulle canzoni di rottura

Inoltre, il Missione impossibile: Fallout l’attore ha rivelato che anche nel Regno Unito ha celebrato il Ringraziamento con un leggero tocco britannico. Cavill ha detto di essere stato invitato dal Christopher McQuarrie, il direttore di Missione impossibile: Fallout e la sua famiglia per quello che chiamano Amicizia. È interessante notare che Lo stregone star ha rivelato come i McQuarries celebrano il Friendsgiving una notte prima di celebrare il Ringraziamento.

Prossimi progetti dell’attore

Sembra che sia un buon anno per i fan di Henry Cavill, dato che l’attore ha in programma alcuni progetti. In primo luogo, è pronto a rinnovare il suo ruolo di Sherlock Holmes Enola Holmes 2, che uscirà il 4 novembre di quest’anno. Oltre a ciò, secondo alcune indiscrezioni, Cavill reciterà anche in una scena cameo per il film in uscita Adamo Nero con Dwayne Johnson, a fine mese.

Di quale film di Henry Cavill sei più entusiasta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post “Disposto a portarmi dentro” – Henry Cavill parla del modo peculiare di come festeggia solo il Ringraziamento negli Stati Uniti è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.