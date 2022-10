“Dietro ogni stella” K-Drama in arrivo su Netflix Weekly da novembre 2022

Chiama il mio agente! ora ha avuto diversi adattamenti realizzati in tutto il mondo. Il prossimo è l’adattamento coreano che inizierà a essere rilasciato su Netflix settimanalmente nella maggior parte delle regioni, inclusi Stati Uniti e Regno Unito a partire da novembre 2022.

Chiama il mio agente! è stata la serie Netflix francese di successo che è andata in onda per quattro stagioni e ha ottenuto riconoscimenti internazionali. Ha già ricevuto un adattamento indiano sotto forma di serie del 2021 Chiama il mio agente: Bollywood e ora sarà oggetto di un nuovo adattamento coreano.

Per Netflix, ecco cosa puoi aspettarti dalla nuova serie:

“Gli agenti di una società di gestione dei talenti affrontano personalità forti e politiche d’ufficio mantenendo felici i loro clienti famosi e aiutandoli a brillare”.

La storia principale è incentrata su Ma Tae Oh che “lavora come manager professionista e ricopre la carica di direttore generale presso Method Entertainment”.

La serie va in onda in Corea del Sud su tvN e arriva su Netflix come parte di un grande accordo di uscita che Netflix ha con la rete.

MyDramaList riporta che 12 episodi costituiranno la prima stagione, con due episodi che cadranno ogni settimana fino a metà dicembre 2022. I nuovi episodi andranno su Netflix il mercoledì e il giovedì.

Ecco l’attuale programma di rilascio dell’episodio previsto per Dietro ogni stella (soggetto a modifiche) su Netflix:

Episodio 1 – 7 novembre

Episodio 2 – 8 novembre

Episodio 3 – 14 novembre

Episodio 4 – 15 novembre

Episodio 5 – 21 novembre

Episodio 6 – 22 novembre

Episodio 7 – 28 novembre

Episodio 8 – 29 novembre

Episodio 9 – 5 dicembre

Episodio 10 – 6 dicembre

Episodio 11 – 12 dicembre

Episodio 12 – 13 dicembre

Chi è protagonista Dietro ogni stella su Netflix?

Presenterai molti volti familiari di altri K-drama su Netflix e altri streamer in Behind Every Star.

Ecco una carrellata delle più grandi stelle:

Heo Sung-tae (interpretato da Jang Deok-su in Netflix Gioco del calamaro)

(interpretato da Jang Deok-su in Netflix Gioco del calamaro) Joo Hyun-giovane (di Netflix Avvocato Straordinario Woo)

(di Netflix Avvocato Straordinario Woo) Seo Hyun-woo (L’uomo in piedi accanto)

(L’uomo in piedi accanto) Steven Sang-Hyun Noh (di Netflix Senso8)

(di Netflix Senso8) Seo-jim Lee (Giorni meravigliosi)

(Giorni meravigliosi) Sun-Young Kwak (di Netflix Playlist dell’ospedale)

(di Netflix Playlist dell’ospedale) Hye-Young Jung (Bucaneve)

(Bucaneve) Shim così giovane (di Netflix Alchimia delle anime)

Behind Every Star è solo uno dei tanti K-drama in arrivo su Netflix per intero o settimanalmente per tutto novembre 2022. Continueremo a seguire i nuovi K-drama in arrivo a novembre 2022 e se vuoi vedere la scaletta completa, dai un’occhiata alla nostra anteprima per il mese qui.

Puoi aggiungere Dietro ogni stella alla tua coda e guarda i due teaser tramite la pagina Netflix.

Facci sapere nei commenti in basso se sei entusiasta della nuova commedia K-drama che arriverà su Netflix.