Diana Parsijani di Dated and Related, età, Instagram, TikTok, lavoro

Athena su Netflix data di uscita, cast, sinossi e altro di Aysha Ashley Househ

La serie di appuntamenti Datato e correlato sbarca su Netflix il 2 settembre. È uno spettacolo che segue diversi duetti di fratelli che vivono insieme in un’esclusiva villa sulla spiaggia nel sud della Francia. Le coppie di fratelli competono in una serie di sfide e vanno in doppio appuntamento con altri duetti di fratelli per trovare la loro coppia perfetta. E come la maggior parte delle serie di realtà Netflix, c’è un premio in denaro per il duo vincitore. Uno dei concorrenti presentati si chiama Diana Parsijani.

Diana Parsijani partecipa allo spettacolo di appuntamenti con la sorella gemella Nina Parsijani. Diana ha una personalità sgargiante ma spesso si innamora rapidamente. Lei e sua sorella sono entrambe alla ricerca di partner affidabili e sperano che li incontreranno nello show. Dopo aver visto il trailer ufficiale, sembra che Diana non abbia difficoltà a trovare qualcuno che le interessi.

Diana Parsijani età

Diana ha 29 anni e viene dalla Norvegia e dall’Iran. Tuttavia, attualmente vive a Londra, nel Regno Unito, con la sorella gemella.

Diana Parsijani Instagram

Diana condivide un account Instagram con la sorella gemella. Puoi trovarla su Instagram a @ninaxdiana. Al momento in cui scrivo, l’account condiviso ha 16k follower e 93 post. Naturalmente, il conteggio dei follower aumenterà rapidamente una volta Datato e correlato viene fuori. Sulla pagina troverai principalmente selfie individuali di Diana o sua sorella e foto di tutto il corpo. Come Kieran Bishop e Kaz Bishop, i Parsijan hanno sicuramente un grande senso della moda.

Diana Parsijani TikTok

Diana e Nina condividono anche un account TikTok. Hanno oltre 2k follower e molti video divertenti sulla loro pagina. Se vuoi vedere il lato sciocco di Diana, dovresti dare un’occhiata ai suoi TikTok con sua sorella.

Lavoro Diana Parsijani

La sua occupazione è specialista in gioielli. È anche una giocatrice, secondo la sua biografia su Instagram.

Puoi catturare Diana Parsijani Datato e correlato in arrivo su Netflix il 2 settembre.