Di quanti episodi è Unsolved Mysteries volume 3? (Programma di rilascio)

Se stai cercando un nuovo vero crimine in questa stagione di Halloween, non cercare oltre Netflix. Lo streamer ha già un’ampia varietà di docuserie che esaminano diversi casi, che si tratti di omicidi di serial killer o frodi e furti. Le storie più spaventose, secondo me, sono quelle a cui davvero non otteniamo mai risposte. Prendi la nuova serie sceneggiata L’osservatore che è appena arrivato su Netflix il 13 ottobre. Sebbene sia un racconto drammatizzato, è basato su un caso reale che non è mai stato risolto.

E i veri fan del crimine dovrebbero prepararsi a saltare in una nuova serie di episodi da Misteri irrisolti, poiché la terza puntata arriverà su Netflix in pochi giorni. Come con le stagioni precedenti, ogni episodio di Misteri irrisolti il volume 3 esplorerà una storia sconcertante che coinvolge la morte, il paranormale o le sparizioni che le persone non hanno mai capito.

Sarà una corsa sfrenata quando i primi tre episodi usciranno martedì 18 ottobre.

Programma di rilascio degli episodi della terza stagione di Misteri irrisolti

Netflix non sta rilasciando Misteri irrisolti volume 3 tutto in una volta; invece, i nuovi episodi usciranno settimanalmente fino all’inizio di novembre. Ecco quando uscirà ogni episodio:

Episodio 1: Martedì 18 ottobre

Episodio 2: Martedì 18 ottobre

Episodio 3: Martedì 18 ottobre

Episodio 4: Martedì 25 ottobre

Episodio 5: Martedì 25 ottobre

Episodio 6: Martedì 25 ottobre

Episodio 7: Martedì 1 novembre

Episodio 8: Martedì 1 novembre

Episodio 9: Martedì 1 novembre

Tutti gli episodi di Misteri irrisolti il volume 3 dovrebbe uscire alle 12:00 PT / 3:00 ET la mattina delle date di rilascio. Ricontrolla con noi su Netflix Life per la nostra copertura completa della nuova stagione, inclusi riepiloghi e aggiornamenti dei casi.