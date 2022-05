Di quanti episodi è Stranger Things stagione 4 parte 2? (Titoli degli episodi e altro)

I tre anni di attesa Cose più strane la stagione 4 si è conclusa con l’uscita della parte 1 il 27 maggio, ma stiamo ancora aspettando Cose più strane stagione 4 parte 2 il 1 luglio.

Nella prima serie di episodi, la banda combatte contro Vecna ​​e apprendiamo così tanti nuovi sviluppi sulle origini di Eleven. È sicuro dire che la fine dell’episodio 7 ha lasciato i fan con dozzine di nuove domande e il desiderio di molto di più.

Come abbiamo appreso prima dell’uscita della parte 1, gli episodi di Cose più strane la stagione 4 è di grandi dimensioni e l’episodio finale della parte 2 – e l’intera stagione – durerà quasi tre ore.

Quanti episodi ci sono nel secondo volume della quarta stagione, quali sono i titoli degli episodi e chi ha scritto e diretto ciascuno degli episodi? Ecco tutto ciò che sappiamo finora sui prossimi episodi finali di Cose più strane stagione 4.

Stranger Things stagione 4 parte 2 conteggio episodi e titoli

Dopo aver visto i primi sette episodi di Cose più strane stagione 4, probabilmente ti starai chiedendo cosa accadrà negli ultimi due episodi di grandi dimensioni. Finora, conosciamo i titoli degli episodi del volume 2 e quanto dureranno.

Ecco le Cose più strane titoli e tempi di esecuzione degli episodi della parte 4 della stagione 4:

“Capitolo otto: Papà” (1 ora e 25 minuti)

“Capitolo nove: The Piggyback” (2 ore e 30 minuti)

Chi ha diretto gli episodi della seconda parte della stagione 4 di Stranger Things?

Mentre i primi due episodi di Cose più strane la stagione 4 parte 1 è stata diretta da The Duffer Brothers, gli episodi 3-6 sono stati diretti da Shawn Levy e Nimród Antal. I Duffer Brothers sono tornati come regista per l’episodio 7, ma chi dirigerà gli ultimi due episodi della stagione?

Ecco chi si è messo dietro la telecamera per dirigere il vol. 2:

Episodio 8: I fratelli Duffer

Episodio 9: I fratelli Duffer

Chi ha scritto gli episodi della seconda parte della stagione 4 di Stranger Things?

Proprio come con i primi volumi alla regia, The Duffer Brothers ha scritto i primi due episodi e l’ultimo episodio della parte 1. Caitlin Schneiderhan, Paul Dichter, Kate Trefry e Curtis Gwinn hanno scritto il resto degli episodi, ma chi ha scritto la parte 2?

Ecco chi ha scritto ogni episodio della stagione 4 vol. 2:

Episodio 8: I fratelli Duffer

Episodio 9: I fratelli Duffer

