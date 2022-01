Di quanti episodi è Ozark stagione 4 parte 1?

Ozark. (Da sinistra a destra) Eric Ladin nei panni di Kerry Stone, Julia Garner nei panni di Ruth Langmore nell’episodio 404 di Ozark. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2021

Ozark la stagione 4 è senza dubbio uno dei nuovi programmi Netflix più attesi del 2022. La serie vincitrice di un Emmy ha pubblicato per l’ultima volta nuovi episodi nel 2020, lasciando i fan in attesa della prima parte dell’ultima stagione per quasi due anni.

L’attesa sarà finalmente finita quando Ozark la prima parte della stagione 4 inizia in streaming venerdì 21 gennaio con la prima metà del gigantesco canto del cigno.

L’ultima volta che abbiamo lasciato la famiglia Byrde nel Ozark finale della terza stagione, le tensioni sono aumentate a un nuovo livello quando cambiamenti inaspettati hanno scosso la loro operazione e alzato la posta in gioco più in alto di quanto non fossero mai stati prima. Con le alleanze che cambiano e la famiglia che si frantuma, tutto si riduce alla stagione 4.

Da quando Netflix ha deciso di dividersi Ozark stagione 4 in due parti, i fan si chiedono quanti nuovi episodi verranno trasmessi in streaming in ciascuna metà. Di seguito condividiamo l’importo totale di Ozark episodi rimasti e esattamente quanti fan riceveranno il 21 gennaio.

Episodi di Ozark stagione 4 parte 1

Netflix rilascerà sette nuovi episodi in Ozark stagione 4 parte 1. La quarta e ultima stagione sarà composta da 14 episodi totali, con ciascuna parte contenente sette episodi.

Anche se questo è in calo rispetto ai soliti 10 episodi che i fan hanno apprezzato nelle prime tre stagioni, ci sono ancora molti colpi di scena oscuri in arrivo in ogni mezza stagione di sette episodi. Non te ne perderai nessuno Ozark fino alla fine della serie qualche tempo dopo, nel 2022.

Prima dell’uscita della prima parte nel gennaio 2022, Netflix non ha specificato una data di uscita ufficiale per Ozark stagione 4 parte 2, anche se dovrebbe essere rilasciata più avanti nel 2022. In questo momento, stimiamo che gli episodi finali saranno presentati in anteprima nell’estate o all’inizio dell’autunno 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Ozark notizie e aggiornamenti sulla stagione 4 da Netflix Life!