Di quanti episodi è la prima stagione di Partner Track su Netflix?

Traccia del partner. (Da sinistra a destra) Lena Ahn nei panni di Lina Yun, Arden Cho nei panni di Ingrid Yun nell’episodio 110 di Partner Track. Cr. Vanessa Clifton/Netflix © 2022

Partner Track star Bradley Gibson età, altezza, Instagram, ruoli: tutto sull’attore Tyler di Diana Nosa

Mancano solo pochi giorni alla premiere dell’attesissima serie drammatica legale romantica di Arden Cho Traccia del partner, tratto dall’omonimo libro di Helen Wan. Ma quanto tempo sarà lo show e quanti episodi includerà la prima stagione?

Traccia del partner la prima stagione sarà composta da 10 episodi in totale, una bella cifra per una nuova serie Netflix. Dieci episodi sono piuttosto standard, ma a volte i nuovi programmi non ricevono nemmeno più molto.

Ogni episodio di Traccia del partner dura 40-45 minuti, quindi ci vorranno circa 7 ore e mezza per guardare l’intera stagione. È un discreto binge-watch che puoi diffondere in un fine settimana o nella settimana successiva. Lo spettacolo è anche veloce e facile da guardare, quindi potresti sorprenderti di quanto sia facile abbuffarsi di tutto in una sola volta!

Episodi di Partner Track

Netflix non ha rilasciato i titoli degli episodi per tutti e 10 gli episodi, ma sappiamo che il primo episodio si intitola “Material Adverse Change” e il finale si intitola “Dawn Raid”, secondo IMDb.

Nel campo delle fusioni e acquisizioni, il “cambiamento avverso materiale” è un cambiamento di circostanza che riduce il valore di una società, mentre un “incursione all’alba” si riferisce alla pratica di acquistare una grande parte delle azioni di una società proprio all’inizio del un nuovo giorno di negoziazione.

Sulla base di quei titoli e delle loro definizioni del mondo reale in diritto e finanza, penso che possiamo tranquillamente presumere che tutti i titoli degli episodi saranno un termine che si riferisce all’esercizio della legge.

Di solito il motivo per cui Netflix non rilascerà tutti i titoli degli episodi in anticipo è per evitare potenziali spoiler, anche se in questo caso potrebbe essere solo perché Traccia del partner è un nuovo spettacolo

Resta sintonizzato per saperne di più Traccia del partner notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix Life.