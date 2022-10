Di quanti episodi è la nuova serie The Watcher su Netflix?

La nuova serie True Crime di Netflix, L’osservatore, è ora in streaming! L’attesissimo spettacolo è basato sulla storia vera di una coppia sposata che, dopo essersi trasferita nella casa dei loro sogni, riceve lettere da uno stalker chiamato “The Watcher”.

Lo spettacolo è interpretato da Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald, Michael Nouri, Isabel Gravitt, Henry Hunter Hall e Luke David Blumm.

L’osservatore segue la famiglia Brannock mentre si trasferiscono nella loro casa dei sogni di periferia nel New Jersey. Dean (Cannavale) e Nora (Watts) hanno investito tutti i loro risparmi per concludere l’affare e presto si rendono conto che il quartiere è tutt’altro che accogliente. La loro gelida accoglienza si trasforma rapidamente in un vero inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare “The Watcher”, terrorizzando i Brannocks fino al loro punto di rottura mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce.

La storia è decisamente inquietante, soprattutto perché è basata su eventi veri. È un nuovo fantastico spettacolo Netflix, quindi quanto tempo hai bisogno di mettere da parte per guardare la serie?

Di quanti episodi è The Watcher su Netflix?

Ci sono un totale di sette episodi della miniserie. Ecco i titoli degli episodi:

Episodio 1, “Benvenuti, amici”

Episodio 2, “Sacrificio di sangue”

Episodio 3, “Götterdämmerung”

Episodio 4, “Qualcuno che vegli su di me”

Episodio 5, “Il rasoio di Occam”

Episodio 6, “Il crepuscolo”

Episodio 7, “Inquietante”

Lo spettacolo è creato dai produttori esecutivi Ryan Murphy e Ian Brennan. Murphy è anche il creatore della recente uscita di successo di Netflix, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer.

Anche Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Bryan Unkeless, Eric Newman, Paris Barclay, Naomi Watts, Ariel Schulman, Henry Joost e Scoop Wasserstein assumono ruoli di produzione esecutiva.

Guarderai il nuovo spettacolo? Ti sembra interessante? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

L’osservatore è ora in streaming su Netflix.