Di quanti episodi è Boo, Bitch su Netflix?

Boh, puttana è l’ultimo progetto di Lana Condor ad arrivare su Netflix. Fresco del suo successo nel A tutti i ragazzi che ho amato prima trilogia, l’attrice torna sullo streamer con una commedia adolescenziale con un tocco spettrale!

La nuova serie, in arrivo presto su Netflix, — creata da Tim Schauer, Kuba Soltysiak, Erin Ehrlich e Lauren Iungerich — segue due migliori amici che prendono la decisione di distinguersi dalla massa e trasformare le loro noiose vite “sotto il radar” . Ma quando uno di loro finisce per trasformarsi in un fantasma dopo uno strano incidente, le cose non vanno esattamente secondo i piani. La sinossi ufficiale, fornita dal Media Center di Netflix, recita:

“Nel corso di una notte, un liceale, che ha vissuto la sua vita al sicuro sotto il radar, coglie l’opportunità di cambiare la sua narrativa e iniziare a vivere una vita epica, solo per scoprire la mattina dopo… è una figlia di re. fantasma.”

Controlla la data di uscita, il conteggio degli episodi e il trailer di Boh, puttana sotto!

Quando arriverà Boo, Bitch su Netflix?

La commedia spettrale per adolescenti protagonista di Lana Condor è disponibile per la visione sullo streamer dall’8 luglio 2022. Sarà disponibile per la visione dalle 00:00 PT / 03:00 ET.

Quanti episodi ci sono in Boo, Bitch?

Molte serie originali Netflix seguono un modello di otto episodi, che consente ai creatori dello spettacolo di concludere bene una stagione. È stato confermato, da IMDb, che Boh, puttana avrà anche otto episodi con una durata di circa 30 minuti ciascuno.

Ma non aspettarti una stagione 2, poiché lo spettacolo è stato progettato come una serie limitata, il che significa che è probabile che alla fine della stagione verrà trovata una risoluzione finale al problema spettrale di Erika Vu (Lana Condor).

Boo, cagna trailer

Prima della sua uscita di luglio, Netflix ha rilasciato un trailer completo della miniserie in uscita. Se devi ancora prenderlo, guardalo qui sotto.