Di cosa tratta The Martha Mitchell Effect?

Il film documentario L’effetto Martha Mitchell racconta una storia che apre gli occhi e gli abbonati interessati a dare un’occhiata a un titolo stimolante e di saggistica dovrebbero assolutamente metterlo in cima alla loro watchlist.

La potenza dello streaming nota come Netflix non sembra mai rallentare quando si tratta di pubblicare costantemente grandi titoli della varietà di documentari che coinvolgono gli spettatori. Di tutte le opzioni esemplari disponibili dalla categoria doc pronte per lo streaming ora su Netflix, quella che si distingue dovrebbe essere L’effetto Martha Mitchell.

Non molte persone conoscono Martha Mitchell, ed è un vero peccato perché era una grande sostenitrice della verità e la sua storia è intrigante che la gente dovrebbe assolutamente conoscere, specialmente con come funziona il mondo oggi. Potrebbe non essere un nome familiare, ma i suoi sforzi sono stati a dir poco impressionanti e dovrebbe davvero essere venerata per aver fatto ciò che ha fatto in un periodo in cui il paese era in subbuglio.

Julia Roberts di recente ha interpretato la storica informatrice del Watergate in una serie ben realizzata su Starz chiamata Gaslit. Per coloro che sono alla ricerca di ulteriori informazioni e approfondimenti sugli eventi storici di Mitchell, l’accattivante documentario diretto da Debra McClutchy e Anne Alvergue sarà uno sforzo ideale da sperimentare che educherà e divertirà fino all’esaurimento dei titoli di coda.

La sinossi di Martha Mitchell Effect

L’effetto Martha Mitchell mette in mostra i tentativi della figura titolare di fermare le bugie del presidente Nixon ed esporre la verità su un regime corrotto. La moglie di un gabinetto repubblicano era a conoscenza di ogni sorta di piccoli segreti sporchi, e quando ha cercato di portare la verità al pubblico, l’amministrazione Nixon l’ha accesa per tenerla tranquilla.

Ora gli spettatori possono vedere lo scandalo Watergate attraverso uno sguardo femminile e farsi ascoltare dalla donna stessa sulla questione di grande impatto. L’effetto Martha Mitchell ha una durata di 40 minuti.

Ecco la sinossi ufficiale di L’effetto Martha Mitchell:

Una volta era famosa quanto Jackie O. E poi ha cercato di far cadere un presidente. The Martha Mitchell Effect è un ritratto documentario d’archivio del più improbabile degli informatori: Martha Mitchell, una moglie di gabinetto repubblicana che è stata illuminata a gas dall’amministrazione Nixon per tenerla tranquilla. Offre uno sguardo femminile su Watergate attraverso la voce della donna stessa. Dai registi Anne Alvergue e Debra McClutchy.

Il trailer dell’effetto Martha Mitchell

Ecco il trailer ufficiale del documentario L’effetto Martha Mitchell.