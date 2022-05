Di cosa tratta Operazione Mincemeat con Colin Firth?

Preparati a vedere il nostro Mr. Darcy preferito lavorare in tandem per realizzare una delle più impressionanti imprese di spionaggio durante la seconda guerra mondiale. Operazione Carne Tritata arriva mercoledì 11 maggio su Netflix e vede come protagonisti Colin First e Matthew MacFadyen nei panni di ufficiali dell’intelligence britannica che creano un piano apparentemente impossibile per abbandonare la presa nazista sull’Europa occupata.

Basato sulla straordinaria storia vera e sul libro dello storico Ben Macintyre, questo dramma storico segue Ewen Montagu e Charles Cholmondeley mentre rilasciano un cadavere in mare con documenti falsificati nella speranza di fuorviare i nazisti e assicurare agli Alleati una vittoria significativa.

Operazione Carne Tritata ha anche ricevuto un’uscita nelle sale limitata il 6 maggio, ma sarà disponibile a livello globale per tutti su Netflix questo mercoledì. Oltre a MacFadyen e Firth, il cast comprende anche Jason Isaacs, Kelly Macdonald, Penelope Wilton e Johnny Flynn. Il regista John Madden è dietro a film di successo come Shakespeare innamorato e Il miglior hotel esotico di calendula.

Di cosa tratta l’operazione Carne tritata?

Se si considera come veniva praticato lo spionaggio durante la guerra, ci si potrebbe aspettare qualcosa di affascinante come un film di Bond, ma in realtà l’attento sotterfugio richiedeva molte più sfumature e tecnicismi. Operazione Carne Tritata entra davvero nel modo in cui questa (reale) operazione è stata portata a termine e se ha avuto successo o meno.

Sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

È il 1943. Gli alleati sono determinati a rompere la presa di Hitler sull’Europa occupata e pianificare un assalto a tutto campo alla Sicilia; ma devono affrontare una sfida impossibile: come proteggere una massiccia forza di invasione da un potenziale massacro. Spetta a due straordinari ufficiali dell’intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) sognare la strategia di disinformazione più ispirata e improbabile della guerra, incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L’operazione Mincemeat è la storia straordinaria e vera di un’idea che sperava di alterare il corso della guerra, sfidando la logica, mettendo a rischio innumerevoli migliaia di vite e mettendo alla prova i nervi dei suoi creatori fino al punto di rottura.

Se non hai ancora avuto la possibilità di guardare il trailer, ti consiglio vivamente di dare un’occhiata, poiché mostra l’affascinante trama del film. È un dramma di guerra, ma è anche un thriller di spionaggio e per alcuni aspetti si svolge quasi come un film di rapina.

Operazione Carne Tritata uscirà mercoledì 11 maggio su Netflix.