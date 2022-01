Di cosa tratta la nuova docuserie di Netflix Midnight Asia?

BRASILE – 11/12/2019: In questa illustrazione fotografica il logo Netflix è visualizzato su uno smartphone. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Se stai cercando una serie incentrata su posti meravigliosi che non sei mai stato ma che muori dalla voglia di visitare da anni, allora Netflix è Mezzanotte Asia: Mangia. Danza. Sogno è perfetto per te.

Piace Giù per terra con Zac Efron e Tavolo dello chef: barbecue, questa serie originale Netflix del 2022 ti informerà sicuramente sulle culture nascoste ma d’oro di vari luoghi famosi come Seoul, in Corea del Sud. Tuttavia, ciò che distingue questo spettacolo dal resto è l’interessante momento della giornata che è messo in luce nelle docuserie, come indicato dal titolo: Mezzanotte.

Suona come qualcosa che saresti interessato a guardare? Allora sei nel posto giusto di cui ti raccontiamo tutto Mezzanotte Asia.

Sinossi dell’Asia di mezzanotte

Questa docuserie porta gli spettatori in tutta l’Asia mentre esplora la vita notturna nelle famose e amate vivaci città del continente. Durante il giorno, questi luoghi sembrano abbastanza normali, ma di notte la loro unicità è in piena mostra poiché i loro abitanti sono liberi di fare ciò che vogliono fare e liberi di essere chi vogliono essere. Da Tokyo a Manila, gli spettatori potranno vedere tutta la bellezza che questi luoghi e molti altri hanno da offrire di notte.

Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

La notte fa emergere il lato più giocoso delle metropoli asiatiche. Questa docuserie cattura il cibo, le bevande, la musica e i nottambuli che brillano nell’oscurità.

Mezzanotte Asia ha un totale di 6 episodi, ognuno con una città/paese diversa come momento clou. Puoi vedere per cosa saranno presentati gli altri paesi nel fantastico trailer ufficiale Mezzanotte Asia.

Ora che sai cosa aspettarti dalla serie, tutto ciò che resta da fare è catturare ogni singolo episodio di Mezzanotte Asia streaming in questo momento solo su Netflix.