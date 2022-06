Di cosa tratta la docuserie sul vero crimine Keep Sweet: Pray and Obey?

Netflix offre tantissime fantastiche opzioni dal vero genere criminale e Mantieni dolcezza: prega e obbedisci è un’altra bella aggiunta a un elenco già ricco di affari immediatamente avvincenti.

Ci sono senza dubbio molte opzioni sbalorditive da godere sul servizio di streaming, dalla sezione dei film documentari alla categoria dei docuserie. Non c’è davvero alcun soggetto off-limits dalle avvincenti indagini di omicidio come quella vista in Sophie: Un omicidio a Cork o anche l’arte dello spionaggio in Spycraft.

La potenza dello streaming continua a pubblicare una pletora di titoli esemplari in questo reparto su una base molto coerente, assicurando che gli abbonati si trovino in quella che può essere descritta solo come un’esperienza stimolante che non dimenticheranno presto. Uno che si distingue come un’altra prova avvincente che scioccherà gli spettatori dall’inizio alla fine Mantieni dolcezza: prega e obbedisci.

La serie true-crime è un’impresa imperdibile su Netflix per i fan del genere e, di seguito, i fan scopriranno tutto ciò che devono sapere Mantieni dolcezza: prega e obbedisci.

Keep Sweet: Prega e obbedisci sinossi

Mantieni dolcezza: prega e obbedisci dà uno sguardo intrigante all’ascesa di un uomo di nome Warren Jeffs nella propaggine estremista della religione mormone nota come Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. L’esame del procedimento penale di Jeff, la pratica di avere più mogli e l’atto di far sposare ragazze minorenni con uomini più anziani sono alcuni degli argomenti presenti nella serie Netflix ben realizzata.

Inoltre, la docuserie contiene resoconti di prima mano delle persone coinvolte, rivelazioni scioccanti e molti filmati d’archivio. Mantieni dolcezza: prega e obbedisci ha quattro voci da controllare, con tempi di esecuzione che vanno da 46 a 53 minuti.

Ecco la sinossi ufficiale di Mantieni dolcezza: prega e obbedisci da Netflix:

Nel 2008, un’irruzione drammatica al Ranch Branando per Zion nel Texas occidentale ha attirato l’attenzione in tutto il mondo, poiché le forze dell’ordine hanno scoperto prove sbalorditive di abusi sessuali, fisici e psicologici e hanno preso in custodia oltre 400 bambini. Keep Sweet: Pray and Obey, diretto dalla regista vincitrice di Emmy e Peabody Award Rachel Drtzin, offre agli spettatori uno sguardo approfondito sulla segreta setta poligama della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS) e sull’ascesa di profeta autoproclamato Warren Jeffs. La serie di documentari in quattro parti presenta filmati d’archivio inediti e storie personali strazianti di alcune donne e uomini coraggiosi che sono fuggiti. Dal matrimonio e dalla gravidanza forzati di minorenni al completo disfacimento in un culto criminale oppressivo sotto il dominio di Warren Jeffs, la storia svela uno straordinario coraggio nella battaglia contro il controllo tirannico nell’America moderna.

Keep Sweet: Prega e obbedisci trailer

Ecco il trailer ufficiale di Mantieni dolcezza: prega e obbedisci.