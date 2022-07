Di cosa parla Uncoupled con Neil Patrick Harris su Netflix?

Una nuova serie con protagonista Neil Patrick Harris? Iscrivimi! Non ho nemmeno bisogno di sapere di cosa si tratta. Ma non preoccuparti, abbiamo i dettagli sul suo nuovo spettacolo Netflix Disaccoppiato per te!

La serie di otto episodi uscirà venerdì 29 luglio su Netflix alle 00:00 PT/3:00 ET. Harris interpreta il protagonista, Michael Lawson. Accanto alla talentuosa star a completare il cast ci sono Tuc Watkins, Tisha Campbell, Emerson Brooks, Brooks Ashmanskas e Marcia Gay Harden.

I co-creatori Darren Star e Jeffrey Richman sono dietro la serie romantica, che ha anche un leggero tocco di commedia. Ti chiedi cosa aspettarti? Abbiamo i dettagli per te qui sotto!

Di cosa parla Uncoupled con Neil Patrick Harris?

Michael Lawson pensava che la sua vita fosse perfetta. È un agente immobiliare di successo di New York City, ha una famiglia solidale, amici intimi e una relazione amorosa. Ma un giorno tutto ciò cambia quando il suo compagno di lunga data di 17 anni, Colin, decide di andarsene. Ora deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un uomo gay single sulla quarantina a New York.

Il Disaccoppiato La storia parla di crepacuore, guarigione e tutto l’umorismo che troviamo lungo la strada, secondo Netflix. Basato sul trailer, il ragazzo appena single abbraccerà la vita da single e tornerà sulla scena degli appuntamenti in modo divertente con l’aiuto dei suoi amici. Avrà successo e troverà quello che è veramente giusto per lui? Dovremo aspettare e vedere. Speriamo di non rimanere con un cliffhanger crudele!

Guarderai la nuova serie? Sei entusiasta di vedere Neil Patrick Harris in un nuovo spettacolo? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

