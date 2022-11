Di cosa parla The Wonder con Florence Pugh?

Ambientato 13 anni dopo la Grande Carestia nel 1862 in Irlanda, La meraviglia è un nuovo emozionante film drammatico psicologico con protagonista l’attrice nominata all’Oscar Florence Pugh e uscirà su Netflix il 16 novembre 2022.

Pugh interpreta l’infermiera Nightingale Lib Wright, che è chiamata a indagare su una giovane ragazza di nome Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) dopo aver affermato di non aver mangiato per mesi e di essere sopravvissuta grazie alla “manna dal cielo”. Durante un esame di 15 giorni, Lib deve scoprire la verità, anche se ciò significa andare contro la comunità religiosamente devota in cui risiedono Anna e la sua famiglia.

Il cast delle Meraviglie

Firenze Pugh (Mezzogiorno, Piccole donne, Non preoccuparti tesoro) interpreta il personaggio principale, Lib Wright, che si reca in un villaggio rurale per osservare una giovane ragazza che presumibilmente digiuna da mesi. Si è unita a lei I moschettieri protagonista Tom Burke, Cresciuto dai lupiNiamh Algar, l’acclamato attore inglese Toby Jones e altri

Ecco la lista del cast:

Florence Pugh nel ruolo di Lib Wright

Tom Burke nel ruolo di William Byrne

Kíla Lord Cassidy nel ruolo di Anna O’Donnell

Elaine Cassidy nel ruolo di Rosaleen O’Donnell

Caolán Byrne nel ruolo di Malachy O’ Donnell

Niamh Algar nel ruolo di Kitty O’Donnell

David Wilmot nel ruolo di Seán Ryan

Ruth Bradley nel ruolo di Maggie Ryan

Toby Jones nel ruolo del dottor McBrearty

Ciarán Hinds come padre Thaddeus

Dermot Crowley nel ruolo di Sir Otway

Brian F. O’Byrne nel ruolo di John Flynn

The Wonder è basato su un libro?

Sì, La meraviglia è basato sull’omonimo libro del 2016 di Emma Donoghue, che ha anche scritto l’acclamato romanzo Camera, il cui adattamento cinematografico ha vinto il premio come miglior film agli Oscar e ha fatto guadagnare a Brie Larson anche il suo primo Oscar come miglior attrice. Donoghue ha co-scritto La meraviglia sceneggiatura con il regista Sebastián Lelio e la drammaturga britannica Alice Birch.

Sebbene non sia basato su una storia vera, Donoghue è stato ispirato da un fenomeno reale noto come le “ragazze che digiunano” che risale al 1500.

Il tempo di esecuzione delle meraviglie

La meraviglia ha una durata di 1 ora e 49 minuti.

Il trailer delle meraviglie

La meraviglia inizierà lo streaming su Netflix il 16 novembre. Aggiungilo ora alla tua watchlist Netflix.