Di cosa parla The Tinder Swindler su Netflix?

Le app di appuntamenti sono difficili da navigare così com’è. Come fai a sapere se qualcuno è chi dice di essere? Chi sta mentendo? Chi finge di essere una persona completamente diversa? Chi è un assassino con l’ascia? Beh, potrebbe essere anche peggio. Potresti avere a che fare con qualcuno che ti convince a dargli migliaia di dollari. Questo è quello che Il truffatore di Tinder È tutto basato su.

Il nuovo documentario arriverà su Netflix mercoledì 2 febbraio 2022 ed è come se un concorrente su L’amore è cieco si è rivelato essere un truffatore (forse un giorno!).

Ma il film non parla solo del crimine e dei soldi che ha rubato alle donne che ha rubato. Si tratta anche di rimborso. Le donne non stanno prendendo alla leggera quello che è successo loro.

Tre delle donne che ha truffato sono presenti nel film e parlano di cosa è successo loro e di come si sono vendicate.

Di cosa parla The Tinder Swindler?

Il documentario sul crimine vero racconta la storia di un gruppo di donne che hanno incontrato un ragazzo, Shimon Hayut, su Tinder. Ma non ha usato il suo vero nome. È andato da Simon Leviev, ha detto che era un “magnate dei diamanti” e il figlio del miliardario russo-israeliano, Lev Leviev.

Ma non è stato solo il cambio di nome a rendere questa truffa così credibile. Ha anche assunto falsi assistenti e partner commerciali e ha affermato di essere un “CEO di alto livello” che ha viaggiato molto.

Certo, sembra troppo bello per essere vero per noi esteriormente, ma quando cerchi l’amore, a volte troppo bello per essere vero sembra fin troppo reale. Alla fine della relazione, aveva preso migliaia, se non milioni, di dollari da loro.

Per convincerli a dargli i soldi, li avrebbe prima inondati di regali e viaggi usando i soldi che aveva preso dalla truffa in precedenza. Poi, quando i soldi finirono, iniziò a chiedere prestiti alla donna con cui stava.

Beh, a quanto pare Shimon non ha mai sentito la frase su una “donna disprezzata”. Perché tre delle donne a cui ha rubato si sono unite e hanno deciso di eliminarlo e ora possiamo guardarlo tutti nell’ultimo documentario di Netflix. Io, per esempio, non vedo l’ora di vedere cosa succede.

starai a guardare? Il truffatore di Tinder? Fateci sapere nei commenti qui sotto!