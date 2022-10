Di cosa parla The Stranger con Joel Edgerton su Netflix?

Joel Edgerton ha fatto il suo ritorno su Netflix con un nuovo film intitolato Lo straniero. Se vuoi saperne di più sul film, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere perché abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere al riguardo proprio di seguito.

Lo straniero è un film thriller australiano scritto e diretto da Thomas M. Wright. È un adattamento cinematografico del romanzo The Sting: l’operazione sotto copertura che ha catturato l’assassino di Daniel Morcombe di Kate Kyriacou ed è stato prodotto da See-Saw Films, Anonymous Content, Blue-Tongue Films e Rocket Science.

Oltre a Edgerton, il resto del fantastico cast include Sean Harris, Steve Mouzakis, Jada Alberts, Brendan Cooney, Mike Foenander, Alan Dukes, Matthew Sunderland e Jeff Lang.

Allora, cos’è Lo straniero di? È adatto ai bambini? Scopri le risposte a queste e altre domande qui sotto!

Di cosa parla The Stranger con Joel Edgerton?

È un film Netflix ispirato a eventi della vita reale e si basa sul tragico vero crimine del rapimento e dell’omicidio dello scolaro di 13 anni del Queensland, Daniel Morcombe. Tuttavia, i nomi di tutte le persone coinvolte nel caso reale sono stati cambiati per il film e non tutto ciò che è accaduto nel film è realmente accaduto nella vita reale.

Joel Edgerton e Sean Harris guidano il cast nei panni di due estranei che iniziano una conversazione che si trasforma in un’intensa amicizia. Ma uno è un sospetto assassino in un caso irrisolto di una persona scomparsa, e l’altro è un poliziotto sotto copertura sulle sue tracce. L’agente sotto copertura, interpretato da Edgerton, forma un forte legame con il sospetto (Harris) per cercare di guadagnarsi la sua fiducia e ottenere una confessione. Riusciranno finalmente il poliziotto sotto copertura e il resto della sua squadra a catturare l’assassino che è sfuggito alla condanna per otto anni? Scoprilo guardando Lo straniero.

La guida per i genitori di Stranger e la classificazione in base all’età

Dato l’argomento, non sorprende che il film sia classificato TV-MA. Ciò significa che è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte e il fumo. Potrebbero anche essere mostrate scene che molti genitori considererebbero inadeguate da guardare per i bambini più piccoli. Nel complesso, consigliamo la visione Lo straniero quando non ci sono bambini in giro.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

Lo straniero è disponibile per lo streaming su Netflix. Guarderai l’intenso thriller poliziesco?