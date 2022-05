Di cosa parla The Sound of Magic su Netflix?

Il suono della magia è ora in streaming su Netflix. Se vuoi sapere di cosa tratta questo nuovo K-Drama, sei nel posto giusto. Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale e molto altro proprio qui sotto!

Il suono della magia è una serie fantasy romantica diretta da Kim Seong-yoon da una sceneggiatura scritta da Kim Min-jeong. È basato sul webtoon di Naver Annarasumanara di Ha Il-kwon. JTBC Studios e Zium Content hanno prodotto la serie.

Il cast comprende alcuni noti attori sudcoreani come Ji Chang-wook, Nam Da-reum, Choi Sung-eun, Hwang In-youp e Yoo Jae-myung.

Non vogliamo impedirti di guardare Il suono della magia non piu. Quindi ecco la sinossi e altro qui sotto!

Sinossi Il suono della magia

La storia segue Yoon Ah-yi, una ragazza adolescente che ha sempre sognato di diventare un giorno un mago, e Lee Eul, un mago che mette in scena spettacoli di magia per coloro che credono nella magia. Un giorno, Yoon Ah-yi incontra Lee Eul in un parco di divertimenti abbandonato e, una volta che gli rivela il suo sogno, trova la motivazione per inseguirlo. L’incontro cambia per sempre le loro vite.

Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center in basso:

Un toccante dramma su Yoon Ah-yi, una ragazza che ha dovuto crescere troppo in fretta, e Rieul, un misterioso mago che, sebbene adulto, vuole rimanere un bambino.

La guida per i genitori di Sound of Magic e la classificazione in base all’età

La serie fantasy è classificata TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 14 anni. Ci sono contenuti nello spettacolo che alcuni genitori potrebbero considerare inappropriati per i bambini più piccoli, come parte del linguaggio usato, riferimenti a violenze sessuali, suicidio e fumo. I genitori sono fortemente avvertiti.

Ci sono sei episodi nella prima stagione, con tempi di esecuzione degli episodi che vanno da 62 a 77 minuti. Non essere allarmato dai lunghi tempi di esecuzione degli episodi. Lo spettacolo è molto divertente e ti ritroverai a sfrecciare attraverso gli episodi.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per vedere il cast in azione!

Il suono della magia è disponibile per lo streaming su Netflix in questo momento. Guarderai la serie fantasy?