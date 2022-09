Tutti amano una buona rapina. Ma di solito si tratta di un museo, una galleria d’arte o una banca. Non capita molto spesso di sentire parlare di rapine che coinvolgono più case di personaggi famosi. Ma questo è quello che è successo nel 2008-2009, ed è la storia dietro le ultime docuserie di Netflix, Il vero anello Bling: rapina a Hollywood. Arriverà sulla piattaforma di streaming mercoledì 21 settembre 2022.

Potresti aver sentito parlare L’Anello Bling prima a causa dei due film sulla rapina che sono già usciti. Il più famoso è uscito nel 2013 e ha interpretato Emma Watson, Israel Broussard, Taissa Farmiga, Katie Chang e Leslie Mann.

Il secondo era un film per la TV su Lifetime nel 2011 e interpretato da Austin Butler, Yin Chang, Jennifer Grey, Sydney Sweeney e Tom Irwin.

Entrambi raccontano la storia di un gruppo di adolescenti ossessionati dalle celebrità al punto da irrompere nelle loro case e prendere le loro cose.

Ma ora stiamo ottenendo la vera storia in Netflix Il vero anello Bling: rapina a Hollywood.

Di cosa parla The Real Bling Ring: Hollywood Heist?

Il vero anello Bling: rapina a Hollywood ripercorre gli eventi del 2008-2009 quando un gruppo di adolescenti ha fatto irruzione nelle case di Paris Hilton, Orlando Bloom, Audrina Patridge, Rachel Bilson, Meghan Fox e Lindsay Lohan e ha rubato i loro vestiti e gioielli. Queste erano le più grandi celebrità dell’epoca. Ma questi ragazzi non l’hanno fatto per i soldi. Volevano indossare e sfoggiare ciò che avevano preso.

Il gruppo era composto da Rachel Lee, Nick Prugo, Alexis Neiers, Diana Tamayo, Courtney Ames, Ray Lopez Jr. e Johnny Ajar. È stato Prugo che alla fine li ha catturati come ha confessato. Ciò ha portato al carcere per alcuni e alla libertà vigilata per altri. Lee, Neiers, Prugo e Ajar hanno tutti scontato un po’ di tempo in prigione. Gli altri per lo più hanno ricevuto tre anni di libertà vigilata e multe.

Le docuserie saranno una delle prime volte in cui saranno in grado di parlare da soli invece di vedere la loro storia raccontata dal punto di vista di un regista. Sarà presente anche almeno una delle famose vittime, Audrina Patridge.

Dai un’occhiata al trailer della serie in tre parti qui:

starai a guardare? Il vero anello Bling: rapina a Hollywood quando arriverà su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!