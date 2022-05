Questo giovedì, Netflix rilascerà una nuova serie limitata di commedie Il Pentaverato dal creatore e comico Mike Myers. Myers interpreterà otto diversi personaggi nello show, che consiste in sei episodi in totale.

Chi ha familiarità con il lavoro di Myers probabilmente lo conosce meglio per progetti come Austin Powers, Il mondo di Wayne e il Shrek franchising. Era anche un punto fermo nello spettacolo di sketch comici Sabato sera in diretta per molti anni. Si riunirà con il suo collaboratore di Austin Powers Tim Kirkby per questo progetto. Kirkby ha diretto tutti e sei gli episodi della serie comica di mezz’ora.

Inoltre, Myers sarà affiancato da attori come Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders e Lydia West. Jeremy Irons racconta. I fan di Myers sono particolarmente entusiasti di questa serie poiché segna un grande ritorno per l’attore che non ha avuto un vero ruolo da protagonista in un progetto live-action dai tempi del suo film stroncato dalla critica Il guru dell’amore nel 2008.

Di cosa parla The Pentaverate con Mike Myers?

I fan della commedia nera romantica di Myers del 1993 Così ho sposato un assassino con l’ascia sarà lieto di sapere che The Pentaverate è in realtà una serie spin-off di quel film. Debi Mazar ha anche recitato nel film insieme a Mike Myers ed entrambi torneranno per lo spettacolo.

La storia è incentrata su un misterioso gruppo di uomini che hanno lavorato insieme per secoli per influenzare gli eventi mondiali globali per il bene superiore. Ma quando un giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per svelare la verità su questa losca organizzazione, potrebbe dover salvare anche il mondo.

Sinossi di Netflix:

E se una società segreta di cinque uomini avesse lavorato per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore dalla peste nera del 1347? All’inizio di questa nuova serie, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e, possibilmente, salvare lui stesso il mondo. Ricorda, il Pentaverato non deve mai essere esposto!

Guarda il trailer ufficiale di Il Pentaverato sotto:

Il Pentaverato la prima stagione uscirà su Netflix il 5 maggio 2022.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla serie!