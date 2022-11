Di cosa parla The Noel Diary con Justin Hartley?

Netflix ha parecchi film per le vacanze in arrivo nel suo catalogo in questa stagione, e questo include nuovi film originali, Il diario di Noël! Si unisce ad altre entusiasmanti uscite di film di Natale tra cui Cadere per Natale e Natale con te.

La produzione è protagonista Questi siamo noi nel cast Justin Hartley nei panni di Jake Turner e Barrett Doss nei panni di Rachel. Il cast comprende anche James Remar nei panni di Scott Turner, Bonnie Bedelia nei panni di Eleanor Foster ed Essence Atkins. Il progetto è diretto da Charles Shyer.

Siamo particolarmente entusiasti di vedere Hartley interpretare questo nuovo personaggio, poiché questo è il primo ruolo importante dell’attore dalla serie di successo della NBC in cui ha interpretato Kevin Pearson per sei stagioni. Questo è il suo secondo film Netflix, l’altro essere Ultimo anno dove ha recitato al fianco di Rebel Wilson.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Richard Paul Evan. Ed è in realtà una parte di una serie di libri. Ci sono altri tre sequel: Lo straniero di Noël, Via Noële Le lettere di Noël, anche! Quindi immagino che se la produzione andrà bene, potrebbero esserci altre novità in futuro.

Cosa puoi aspettarti di vedere dentro Il diario di Noël? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla The Noel Diary su Netflix?

Il film è incentrato su Jake Turner (Hartley). È un autore di best-seller che deve tornare a casa a Natale per “sistemare” la proprietà della madre separata, secondo la sinossi di Netflix. Mentre ripulisce la casa, Jake trova un diario.

Veniamo a sapere che contiene segreti del suo passato e di qualcun altro: Rachel (Doss). La “giovane donna intrigante” è in missione per trovare la sua madre biologica, e le risposte che sta cercando potrebbero essere nello stesso diario. I due dovranno confrontarsi con il loro passato. Mentre lo fanno, accadrà un miracolo natalizio di tipo romantico?

Il trailer rivela l’introduzione di Jake e Rachel, il viaggio che intraprendono per trovare risposte e l’inevitabile storia d’amore che sembra scatenarsi tra i due protagonisti. Guarda il video qui di seguito!

Il diario di Noël uscirà giovedì 24 novembre su Netflix.