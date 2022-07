Di cosa parla The Grey Man con Ryan Gosling?

Ecco tutto ciò che i fan dell’intelligence riservata devono sapere sull’entusiasmante trama dell’attesissimo film, L’uomo grigio su Netflix.

Tutti sanno che Netflix è abbastanza bravo a realizzare film d’azione incredibilmente divertenti che ottengono tonnellate di visualizzazioni dagli abbonati. Alcuni di questi titoli ad alto numero di ottani pronti per lo streaming ora includono 6 Sottoterra, La Vecchia Guardia, Estrazione e Avviso rossotra molti altri.

Sebbene tutti i titoli sopra menzionati abbiano avuto budget di produzione molto robusti, L’uomo grigio sembra avere anche un prezzo elevato, arrivando con un enorme budget di $ 200 milioni. Sembra davvero sicuro dire non solo Netflix significa affari con questa proprietà, ma anche che sono molto fiduciosi nella sua capacità di dare loro, si spera, un franchise di livello successivo alla pari con Missione impossibileJason Bourne o James Bond.

Lo streamer ha persino coinvolto alcuni grandi nomi per dare vita a questo ambizioso progetto, inclusi i registi della Marvel Vendicatori: Fine del gioco e Vendicatori: Infinity War, I fratelli Russo. Davanti alle telecamere, l’esemplare cast stellato di L’uomo grigio presenta Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Rege-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard e Billy Bob Thornton.

Sinossi L’uomo grigio

L’uomo grigio è in realtà basato sul romanzo del 2009 con lo stesso titolo scritto dall’autore Mark Greaney. Gosling interpreta il personaggio principale, un agente della CIA che si chiama anche Sierra Six, un ex prigioniero ex agente ora reclutato per essere un agente con una licenza di uccidere sanzionata dalla CIA.

Ma le cose vanno di lato e il cacciatore diventa la preda mentre un assunto esterno della CIA si avvicina alla fine della vita di Six. Lloyd Hansen di Evans farà di tutto per assicurarsi che Six finisca in un sacco per cadaveri. Entrano due spie felici di uccidere e solo una ne uscirà viva. I fan dovranno guardare L’uomo grigio per scoprire chi vince.

Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

L’uomo grigio è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era una volta un mercante di morte altamente qualificato e autorizzato dall’Agenzia. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex coorte della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) gli dà le spalle. Ne avrà bisogno.

Il trailer di L’uomo grigio

Ecco il trailer ufficiale di L’uomo grigio.

Flusso L’uomo grigio 22 luglio su Netflix.