Di cosa parla The Good Nurse di Netflix? (sinossi del film)

La buona infermiera è il prossimo film drammatico di Netflix. Ma non è un pezzo di finzione. È basato sulla storia vera di un’infermiera che si è rivelata essere un serial killer che ha ucciso molti pazienti fino a quando non sono stati catturati.

Considerando quanto siano popolari altri documentari, spettacoli e film sul vero crimine Misteri irrisolti, Peccati della Madre, Dahmere Commettere un omicidio sono stati su Netflix, anche questo sarà sicuramente popolare.

Aiuta anche il fatto che abbia un cast stellare con Jessica Chastain, Eddie Redmayne e Noah Emmerich. Jessica Chastain non è mai stata cattiva in un film! Il film è interpretato anche da Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Devyn McDowell, Ajay Naidu e Andrew James Bleidner.

Il film non è solo basato su una storia vera, è anche basato sul libro, La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio di Charles Graeber.

Di cosa parla The Good Nurse di Netflix?

La buona infermiera racconta la storia di Charlie Cullen, un’infermiera che è stata arrestata per la morte di quasi 30 pazienti. Segue anche la sua amica e collega infermiera Amy Loughren che, dopo una serie di morti misteriose, deve capire cosa sta succedendo. Sfortunatamente, indica la sua amica e lei deve fare i conti con quello che ha fatto.

Charlie è entrato nella vita di Amy quando aveva più bisogno di lui. Soffre di problemi cardiaci, è una madre single e lotta per aiutare tutti i suoi pazienti in terapia intensiva. Quando arriva, si sente come se avesse finalmente qualcuno con cui confidarsi. Questo finché non si rende conto che sta uccidendo i loro pazienti e deve arrivare alla verità.

La carriera di Cullen si è svolta nell’arco di 16 anni e in nove diversi ospedali. Era sospettato di aver commesso un atto illecito in questi ospedali, ma è stato licenziato o gli è stato permesso di dimettersi sebbene fosse ancora in grado di trovare lavoro in un altro ospedale. Ci sono volute Amy Loughren che denunciava Cullen per fermarlo finalmente.

La buona infermiera arriva su Netflix mercoledì 26 ottobre 2022.

