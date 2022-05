Di cosa parla The Getaway King su Netflix?

Un nuovo film d’azione intitolato Il re della fuga arriverà su Netflix l’11 maggio. Se hai cercato ovunque per scoprire di cosa tratta questo film, sei finalmente arrivato nel posto giusto!

Il re della fuga è un film in lingua polacca diretto da Mateusz Rakowicz da una sceneggiatura co-scritta da Rakowicz e Łukasz M. Maciejewski. È stato presentato in anteprima nell’agosto 2021 al New Horizons Film Festival di Wrocław, in Polonia, prima di arrivare nelle sale a settembre.

TV & Film Production, Grupa Polsat Plus e Mazovia Warsaw Film Commission hanno prodotto il film con TV & Film Production come società di produzione principale. Il cast è composto da Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Masza Wągrocka, Rafał Zawierucha, Jakub Gierszał, Andrzej Andrzejewski e Sandra Drzymalska.

Siamo solo a due giorni di distanza Il re della fugaè in uscita su Netflix, quindi vogliamo assicurarci che tu sappia di cosa tratta questo film. Continua a leggere perché abbiamo condiviso la sinossi e altro!

Sinossi di The Getaway King

Il re della fuga è basato sulla vita di Zdzisław Najmrodzki, un ladro polacco attivo negli anni ’70 e ’80 ed è conosciuto come uno dei criminali più famosi. È noto per le sue numerose fughe da convogli o istituti penitenziari. Nel film, gli spettatori vedranno Najmrodzki tentare di iniziare un nuovo percorso dopo aver incontrato la sua nuova ragazza.

La guida per i genitori di Getaway King e la classificazione in base all’età

È classificato TV-MA, il che significa che è solo per un pubblico maturo. Il re della fuga non è raccomandato per un pubblico di età inferiore a 17 anni a causa della visualizzazione di contenuti inappropriati. Alcuni dei contenuti inappropriati mostrati includono sesso, nudità e fumo. Ci sarà anche un linguaggio forte usato dai personaggi. Quindi assicurati che i bambini siano occupati prima di iniziare a giocare Il re della fugala pagina del titolo su Netflix.

Il film originale di Netflix dura circa 1 ora e 40 minuti, quindi è un film abbastanza breve. Dal momento che è un film d’azione, probabilmente sembrerà più breve a causa di così tante cose in corso.

Il re della fuga farà il suo sbarco su Netflix l’11 maggio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai?