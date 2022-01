Di cosa parla The Colony su Netflix?

CABOURG, FRANCIA – 15 GIUGNO: L’attrice Nora Arnezeder partecipa al photocall della giuria durante il 2° giorno del 31° Festival del cinema di Cabourg il 15 giugno 2017 a Cabourg, Francia. (Foto di Sylvain Lefevre/Getty Images)

Un nuovo film dal nome di La colonia appena uscito su Netflix, ed è un film di fantascienza che vorrai sicuramente guardare il prima possibile.

Dopotutto, questo titolo ha tutto ciò che si può desiderare da un’avventura di fantascienza. Una civiltà sull’orlo del collasso, una prescelta che ha nelle sue mani il futuro della vita umana e, soprattutto, un cast pieno di individui di talento che fanno un ottimo lavoro nel far sentire il film più grande della vita.

Vuoi saperne di più su questo film del 2021? Allora vieni nel posto giusto mentre ti raccontiamo tutto La colonia giusto qui.

La sinossi della colonia

Ambientato molti anni nel futuro, La colonia è l’avvincente storia di un’astronauta (Nora Arnezeder) in missione per scoprire se la procreazione si è interrotta per sempre in tutto l’universo o se c’è ancora una possibilità che si formi una nuova vita.

Durante il suo viaggio, trova un bambino, dimostrando che ogni speranza non è perduta, ma con le crescenti tensioni interne e il caos che scoppia ad ogni angolo, scopre presto perché il tasso di sopravvivenza dei bambini sulla Terra è così meticolosamente basso. Deve fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere questa bambina da un triste destino. Riuscirà lei e cosa significa la vita del bambino per l’universo? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo!

Leggi la sinossi ufficiale tramite Netflix, qui:

Una colonia nello spazio rimanda un astronauta sulla Terra per decidere il destino degli abitanti rimasti del pianeta dopo che i coloni sono diventati sterili.

Oltre alla sinossi, il cast ufficiale di La colonia caratteristiche:

Nora Arnezeder nel ruolo di Blake

Iain Glen nel ruolo di Gibson

Sarah-Sofie Boussnina nel ruolo di Narvik

Sope Dirisu nel ruolo di Tucker

Sebastian Roche nel ruolo del padre di Blake

Joel Basman nel ruolo di Paling

Guarda Basman e il resto dei suoi colleghi co-protagonisti nel trailer ufficiale del film di fantascienza in basso.

Sembra un film che saresti interessato a vedere? Quindi assicurati di catturare ogni singolo secondo di La colonia in streaming in questo momento su Netflix!