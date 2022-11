Di cosa parla Teletubbies su Netflix?

Teletubbies sta tornando sugli schermi televisivi e sui computer vicino a te. Lo spettacolo per bambini della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000 è l’ultimo riavvio che riempirà i bambini degli anni ’90 di una nostalgia infinita. Lo spettacolo arriverà su Netflix lunedì 14 novembre 2022.

Quando lo spettacolo è andato in onda per la prima volta, è diventato quasi immediatamente popolare, ma anche la popolarità è arrivata con polemiche. Tutto è iniziato con il fatto che Tinky Winky (il Teletubby viola) portava una borsetta. Ciò ha portato il leader evangelico e attivista conservatore Jerry Fallwell a definire Tinky Winky “un modello gay”.

Il personaggio e lo spettacolo sono stati ritenuti pericolosi per i bambini per questo motivo. Sfortunatamente, l’omofobia era molto più accettata dai media mainstream all’epoca, ma anche negli anni ’90 era chiaro alla maggior parte delle persone che questa argomentazione era ridicola come (si spera) sarebbe stata vista oggi.

Il nuovo riavvio vedrà come protagonista Titus Burgess come narratore dello spettacolo e i Teletubbies saranno interpretati da Jeremiah Krage, Nick Kellington, Rebecca Hyland e Rachelle Beinart.

Di cosa tratta Teletubbies di Netflix?

Teletubbies segue Tinky Winky (che sta ancora portando la sua borsa), Dipsy, Laa-Laa e Po mentre vanno all’avventura, imparano e crescono. Ci sarà una nuova canzone in ogni episodio e includerà The Sun, Noo-Noo, i Teletubbies vacuum e The Tubby Phone. Lo spettacolo includerà anche Tiddlytubbies che sono piccoli Teletubbies.

I quattro amici verranno anche mostrati mentre si godono Tubby Custard e Tubby Toast, rotolandosi nell’erba, ballando e abbracciandosi a vicenda. La prima stagione sarà di 12 episodi in totale.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Sarà interessante vedere se questo spettacolo è popolare solo tra le persone che lo guardavano da bambini o se anche i bambini in età prescolare guarderanno e si godranno lo spettacolo. Lo spettacolo è sicuramente come nessun altro spettacolo per bambini là fuori.

starai a guardare? Teletubbies quando arriverà su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!