Di cosa parla Surviving Summer su Netflix?

Una nuova serie di tween intitolata Sopravvivere all’estate è ora in streaming su Netflix e abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere al riguardo in basso!

Sopravvivere all’estate è stato creato da Joanna Werner e Josh Mapleston. Ben Chessell, Sian Davies e Charlotte George sono stati i registi della serie con Mapleston, Marieke Hardy, Magda Wozniak, Keir Wilkins, Gemma Crofts e Kirsty Fisher che hanno scritto le sceneggiature. Werner ha anche firmato come produttore esecutivo insieme a Stuart Menzies.

È una serie originale australiana con Sky Katz nel ruolo principale di Summer Torres. Potresti riconoscere Katz dal suo ruolo di Tess in Disney Channel La casa di Raven. Il resto del cast include Kai Lewins, Lilliana Bowrey, Joao Marinho, Savannah La Rain, Chris Alosio, Dustin Clare, Adrienne Pickering e Pacha Luque.

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere Sopravvivere all’estate!

Sinossi di Surviving Summer

Dopo essere stata espulsa dal liceo di New York, un’adolescente ribelle di nome Summer Torres viene mandata a vivere con alcuni amici di famiglia in una piccola città di surfisti in Australia. All’inizio, Summer arriva in città riluttante a fare amicizia con la gente del posto. Ma presto si ritrova ad innamorarsi della città, delle persone e del surf.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Un’adolescente americana ribelle trova famiglia, amicizia e l’onda perfetta dopo essere atterrata in una piccola città australiana di surfisti in questa serie drammatica.

La serie televisiva è classificata TV-PG, il che significa che nello show vengono mostrati contenuti che alcuni genitori potrebbero considerare inappropriati per i bambini più piccoli. Si suggerisce la guida dei genitori.

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale qui sotto!

Questa è la serie perfetta da guardare con il tuo gruppo di amici più cari in un pigro weekend. Quindi prepara i tuoi spuntini e la bevanda preferita da guardare Sopravvivere all’estate solo su Netflix!