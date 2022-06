Di cosa parla Spiderhead con Chris Hemsworth?

Il thriller d’azione fantascientifico noto come Testa di ragno è destinato a essere l’ennesima aggiunta eccezionale a un catalogo già incredibilmente impressionante di film pronti per lo streaming in questo momento. Ecco tutto ciò che i fan devono sapere sull’eccitante funzione.

Ci sono molte ragioni per cui gli abbonati devono fare il check-out Testa di ragno, ma ciò che lo distingue davvero dagli altri titoli è il talento ben scelto nella scaletta per la storia intrigante. L’ensemble comprende Thor: Amore e tuonoè Chris Hemsworth, Top Gun: MaverickMiglia Teller, e Paese di Lovecraft star Jurnee Smollett.

Il film è stato diretto da Joseph Kosinski, che ha una miriade di titoli eccellenti al suo attivo, tra cui Top Gun: Maverick, Tron: Eredità e Oblio. Inoltre, la sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick; il duo dinamico di sceneggiatori è anche responsabile di film così popolari come Zombielandia, Piscina morta e 6 Sottoterra.

Non è una sorpresa Testa di ragno ha accumulato molto clamore da quando è uscito il primo trailer e non è un segreto che gli abbonati Netflix siano molto ansiosi di vedere cosa ha da offrire questo thriller psicologico di genere. La funzione ha una durata di 107 minuti, il che la rende la scelta ideale per le serate cinematografiche.

Sinossi Testa di ragno

Testa di ragno è basato su un racconto pubblicato per la prima volta in Il newyorkese nel 2010 chiamato Fuga da Spiderhead. Era disponibile anche nell’autore George Saunder Decimo dicembreuna raccolta di racconti pubblicata nel 2013.

Il film si svolge in una società del prossimo futuro e segue le vicende di due detenuti intrappolati in una struttura che consente ai prigionieri di ridurre i tempi offrendo volontari per assumere farmaci che alterano la mente a scopo di sperimentazione. Insieme lottano con il loro passato e cercano di sopravvivere a una prova sconvolgente prima che sia troppo tardi.

Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

In un penitenziario all’avanguardia gestito dal brillante visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), i detenuti indossano un dispositivo applicato chirurgicamente che somministra dosaggi di farmaci che alterano la mente in cambio di sentenze commutate. Non ci sono barre, senza celle o tute arancioni. In Spiderhead, i volontari incarcerati sono liberi di essere se stessi. Fino a quando non lo sono. A volte, sono una versione migliore. Hai bisogno di alleggerire? C’è un farmaco per quello. Senza parole? C’è anche un farmaco per questo. Ma quando due soggetti, Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett), formano una connessione, il loro percorso verso la redenzione prende una svolta più tortuosa, poiché gli esperimenti di Abnesti iniziano a spingere del tutto i limiti del libero arbitrio.

Rimorchio Testa di ragno

Ecco il trailer ufficiale di Testa di ragno con Chris Hemsworth.