Di cosa parla Scegli o muori con Asa Butterfield?

Scegli o muori con Asa Butterfield è il film che devi assolutamente guardare questo fine settimana.

Il thriller del 2022 ti lascerà sicuramente tremante sotto le coperte mentre esplora tutte le cose orribili che potrebbero accadere se fossi costretto a scegliere decisioni mortali in un gioco altrettanto mortale. Simile a simili di Pronti o meno, Faresti piuttosto?e Sega, questo film è perfetto per il pubblico che ama un buon film stimolante, ma ama anche avere paura di saltare di tanto in tanto. E, come se questo film non fosse già abbastanza grande, ha un attore di grande talento che sicuramente conosci nel ruolo principale.

Se questo suona come un titolo che vuoi trasmettere in streaming su Netflix, allora sei nel posto giusto perché ti raccontiamo tutto Scegli o muori sotto.

Scegli o muori sinossi

Scegli o muori ripercorre gli sfortunati eventi che seguono due amici dopo aver deciso di giocare per guadagnare dei soldi. L’unico problema è che per vincere il primo premio devono sottoporre le persone nel gioco a subire un’immensa sofferenza.

Con pochissime opzioni etiche disponibili, si rendono presto conto che l’unico modo per battere il gioco è trovare un modo strategico per superare in astuzia il gioco pericoloso o liberarsi della loro umanità e fare ciò che devono fare per ottenere il denaro che cambia la vita . Cosa faranno?

Guarda tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale del nuovo film Netflix qui.

Come mostrato nel trailer, Educazione sessuale la star Asa Butterfield interpreta il ruolo di Isaac, uno dei due amici di cui sopra nel film. Accanto a Butterfield ci sono attori ancora più straordinari!

Il cast di Scegli o muori caratteristiche:

Iola Evans come Kayla

Angela Griffin nel ruolo di Thea

Kate Fleetwood nel ruolo di Laura

Eddie Marsan nel ruolo di Hal

Ryan Gage nel ruolo di Lance

Caroline Loncq nel ruolo di Maria

Ioanna Kimbook nel ruolo di Grace

Joe Bolland come Beck

Ultimo ma non meno importante, Robert Englund, la leggendaria star di Un incubo su Elm Streetinterpreta se stesso nella nuova versione.

Senza dubbio, ti aspetta una grande sorpresa, quindi vai su Netflix per iniziare a guardare ogni secondo Scegli o muori.