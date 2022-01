Di cosa parla Riverdance su Netflix?

Riverdance: L’avventura animata – Foto per gentile concessione: Netflix

Il film d’animazione Netflix intitolato Riverdance sta causando tutto il putiferio in quanto è un altro titolo follemente buono che i bambini adorano assolutamente.

Con questo film sincero, pieno di gioia e attualmente di tendenza nella lista dei 10 migliori film di Netflix, di certo non vorrai perderti un solo secondo di questo film del 2022 che fa impazzire il pubblico. Ma prima di sintonizzarti Riverdance, vogliamo dirti cosa c’è in serbo.

Sinossi Riverdance

Riverdance racconta la storia di due amici che scoprono la meravigliosa arte della danza del fiume, una pratica praticata dai cervi per mantenere vivi e fluenti i loro fiumi.

Proprio mentre stavano assaporando la bellezza della danza, un uomo con intenzioni maligne annunciò i suoi piani per drenare completamente il fiume, rappresentando una minaccia per gli animali che ne hanno bisogno. Cercando disperatamente di preservare la fauna selvatica, i nostri amici Keegan e Moya si uniscono per porre fine ai desideri egoistici del cattivo. Ma non possono farcela da soli.

Maggiori informazioni sulla sinossi ufficiale tramite Netflix, qui:

Dopo una sincera perdita, Keegan, di origine irlandese, e la sua amica di origine spagnola Moya imparano a ballare attraverso il pericolo e la disperazione con un magico branco di cervi spirituali.

Il cast del film presenta:

Pierce Brosnan nel ruolo del nonno

Sam Hardy nel ruolo di Keegan

Hannah Herman nel ruolo di Moya

Jermaine Fowler nel ruolo di Benny

Pauline McLynn nel ruolo della nonna

John Kavanagh nel ruolo del Guardiano

Aisling Bea nel ruolo di Margot

Brendan Gleeson nel ruolo del cacciatore

Inoltre, Vacanza in disordine caldo l’attrice Lily Singh interpreta Penny nel fantastico film d’animazione. Guarda Singh e il resto del cast nel trailer ufficiale di Riverdance qui di seguito.

Ora che sai cosa aspettarti e chi aspettarti da questo film, tutto ciò che resta da fare è sederti e divertirti.

Guarda lo streaming in questo momento su Netflix!