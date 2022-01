Di cosa parla Rebelde (2022) su Netflix?

Netflix ha recentemente rilasciato una nuova serie chiamata Ribelle, e sembra essere il sostituto perfetto per spettacoli musicali come Il Get Down e Julie e i fantasmi che sono stati purtroppo cancellati dalla piattaforma di streaming.

Naturalmente, sappiamo che questa è un’affermazione piuttosto audace, soprattutto per le persone che potrebbero non sapere nulla di questa versione del 2022, ma prima di raccogliere i forconi, vogliamo raccontarti tutto su Ribelle in modo che tu possa appassionarti a questa serie musicale come le altre.

Dai un’occhiata qui sotto!

Sinossi di Rebelde

Basato sulla serie telenovela messicana del 2004 con lo stesso nome, Ribelle racconta la storia di sei studenti del primo anno di una scuola privata che, pur avendo modi di vivere molto diversi, si uniscono per creare una band straordinaria che i loro compagni semplicemente non possono ignorare.

Tuttavia, la loro crescente popolarità li ha resi il bersaglio di uno spaventoso incidente di nonnismo, mettendo a rischio sia la loro band appena creata che il loro futuro in questa stimata scuola.

Ora più che mai, MJ, Andi, Luka, Esteban, Dixon e Jana hanno bisogno di riunirsi come amici per riprendersi le loro vite un tempo relativamente pacifiche alla Elite Way School, ma con i membri di questo gruppo di nonnismo ancora in libertà, potrebbero loro l’amore per la musica e l’altro semplicemente non bastano per superare questi eventi selvaggi?

Guarda la sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

Quando la Elite Way School inizia un nuovo trimestre, un nemico familiare, una società segreta chiamata The Lodge, minaccia di mandare in fumo le speranze musicali del primo anno.

E mentre sei qui, dai un’occhiata a questo succoso trailer ufficiale di Ribelle, giusto qui.

Con la premessa intrigante di questa serie e il cast altrettanto intrigante, Ribelle sarà sicuramente il tuo nuovo programma preferito, quindi non dimenticare di guardare tutti gli episodi della nuova uscita in streaming in questo momento solo su Netflix!