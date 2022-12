Di cosa parla Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix?

Il Pinocchio la storia sta ottenendo un altro adattamento, e questa volta è il premio Oscar Guillermo del Toro a guidare il progetto. Solo sapendo che il film è diretto da lui, sappiamo che sarà bello! Assicurati di controllare Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix.

Mark Gustafson ha co-diretto insieme a del Toro, che ha anche co-scritto la sceneggiatura e alcune delle canzoni. Patrick McHale ha anche scritto la sceneggiatura. Lisa Henson, Gary Ungar, Alex Bulkley e Corey Campodonico sono stati i produttori. Compositore, cantautore e produttore musicale Alexandre Desplat ha prestato le sue capacità musicali per la produzione.

Il lungometraggio musicale animato in stop-motion uscirà venerdì 9 dicembre sia su Netflix che in sale selezionate. La grafica ha sicuramente un bell’aspetto su questo film. Sarà molto più apprezzato sul grande schermo se avrai la possibilità di andare a vederlo nel tuo teatro locale.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere in questo nuovo adattamento? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Di cosa parla Pinocchio di Guillermo del Toro?

La storia segue lo “straordinario viaggio” di Pinocchio, un ragazzo di legno che prende magicamente vita dopo che suo padre, Geppetto, ha espresso un desiderio, condivide Netflix. Sebbene questo racconto tratti alcuni temi più oscuri, con la storia ambientata nella società fascista durante il periodo di Mussolini come primo ministro italiano.

Il ragazzo magico andrà in una “avventura incantata” in cui viaggerà per mondi, imparerà a conoscere il potere “vivificante” dell’amore, il tutto mentre lotta per essere all’altezza delle aspettative di suo padre, secondo Netflix.

Gregory Mann interpreta il personaggio titolare, mentre David Bradley interpreta il ruolo del Maestro Geppetto ed Ewan McGregor è il Cricket preferito da tutti, o Sebastian J. Cricket in questo film.

Il film vede nel cast anche Ron Perlman nei panni di Podesta, Tilda Swinton nei panni di Wood Sprite and Death, Christoph Waltz nei panni del Conte Volpe, Cate Blanchett nei panni di Spazzatura, Tim Blake Nelson nei panni di Black Rabbits, Finn Wolfhard nei panni di Lucignolo, John Turturro nei panni di Doctore e Burn Gorman nei panni di Priest. .

Pinocchio di Guillermo del Toro inizierà lo streaming venerdì 9 dicembre su Netflix.