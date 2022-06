Di cosa parla Pete Davidson Presents: The Best Friends?

Non si può negare che Pete Davidson sia un individuo molto popolare al momento, e probabilmente tutti sono entusiasti del suo speciale comico Netflix Pete Davidson presenta: I migliori amici.

La maggior parte delle persone probabilmente conosce Davidson durante il suo incarico Sabato sera in diretta, protagonista di molti sketch e video memorabili per la lunga serie di sketch comici notturni. Si è anche fatto un nome in film come Big Tim Adolescenza e Il re di Staten Island. Inoltre, è apparso anche in caratteristiche degne di nota come La squadra suicida, Marmaduke, La sporcizia e il prossimo slasher Corpi Corpi Corpi.

Davidson ha più volte fatto notizia per la sua vita personale, principalmente persone con cui è uscito, in particolare una delle regine dei reality TV, Kim Kardashian. Il SNL allume è stato persino menzionato nella serie I Kardashianaggiungendo alle molte ragioni per cui è una così grande celebrità.

Ma molte persone potrebbero dimenticare che Davidson è prima di tutto un cabarettista. I suoi spettacoli sono alcuni degli eventi più ricercati per coloro che amano la commedia stellare, e ogni volta che è l’headliner, le persone vorranno ascoltare le battute che ha da raccontare. Proprio per questo Pete Davidson presenta: I migliori amici è un evento comico imperdibile su Netflix.

Pete Davidson presenta: sinossi I migliori amici

Pete Davidson presenta: I migliori amici è una commedia comica volgare e irriverente con protagonista Pete Davidson mentre scherza sulla sua corsa sfrenata verso il successo e sui personaggi e gli eventi interessanti che ha affrontato lungo la strada. Il famoso comico non si riserva nulla e offre un’esperienza da ridere dall’inizio alla fine, anche con la musica.

Ospiti speciali da Pete Davidson presenta: I migliori amici includono Machine Gun Kelly, Big Wet, Neko White, Giulio Gallarotti, Carly Aquilino, Dave Sirus, Joey Gay e Jordan Rock. Il tempo di esecuzione per lo speciale standup è di 58 minuti.

Ecco la sinossi ufficiale di Pete Davidson presenta: I migliori amici:

Pete Davidson scherza su voci, viaggi in aereo gratis e il suo anno molto strano mentre invita i suoi amici sul palco per una notte di cabaret e musica.

Pete Davidson presenta: la clip dei migliori amici

Ecco una clip ufficiale da Pete Davidson presenta: I migliori amici.