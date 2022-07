Di cosa parla Partner Track con Arden Cho?

Preparati a guardare Arden Cho recitare in una nuova serie originale Netflix intitolata Traccia del partner. Il 26 agosto, la prima stagione completa verrà pubblicata sullo streamer e, come qualsiasi programma o film di Arden Cho, non vorrai perderlo!

Traccia del partner è basato sull’acclamato libro La pista dei partner di Helen Wan. È una serie drammatica legale creata da Georgia Lee. Lee è meglio conosciuta per il suo film indipendente Porte Rosse e per la regia di episodi per gli spettacoli di fantascienza La distesa e Il 100. Lei e la collega produttrice esecutiva Sarah Goldfinger sono gli showrunner, con Kim Shumway, Tony Hernandez e Kristen Campo anche produttori esecutivi.

Oltre a Cho, puoi aspettarti di vedere Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Dominic Sherwood, Rob Heaps, Nolan Gerard Funk, Matthew Rauch, Roby Attal e molti altri nella serie.

Allora, di cosa tratta la serie drammatica legale? Senza ulteriori indugi, ecco la sinossi di Traccia del partner sotto!

Sinossi di Partner Track

La storia segue Ingrid Yun, un arguto avvocato coreano-americano di prima generazione in competizione per una partnership presso uno studio legale d’élite di New York City, che scopre rapidamente non è un compito facile. Ingrid sente la pressione dei suoi genitori, visto che è il primo avvocato della sua famiglia. Poi, c’è la sua vita romantica che viene rapidamente scossa quando una vecchia avventura torna nella sua vita mentre ha già una relazione. Ingrid si destreggia tra molte cose e deve affrontare molti ostacoli, ma non si fermerà davanti a nulla per raggiungere il suo obiettivo di diventare partner minore di Parsons Valentine.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Ingrid Yun, una coreana americana di prima generazione e il primo avvocato della sua famiglia, sperimenta le prove e le tribolazioni di eccellere presso il prestigioso (ma vecchio studio) studio legale, Parsons Valentine. Con il supporto dei suoi amici, combatte le sfide sul posto di lavoro per sfondare il soffitto di vetro nel suo percorso per diventare partner. Ma la sua spinta e ambizione lasceranno spazio all’amore?

Ci sono 10 episodi nella prima stagione, quindi ci sarà molto da godere.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima della serie!

Guarda Arden Cho nei panni dell’astuta avvocato Ingrid Yun Traccia del partnerin arrivo su Netflix il 26 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!