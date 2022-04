Di cosa parla Palpito su Netflix?

Una nuova serie di thriller gialli intitolata Palpito arriverà su Netflix il 20 aprile e devi assolutamente sapere tutto sullo spettacolo!

Palpitoaltrimenti noto come Il cuore segnato, è una serie colombiana creata e scritta da Leonardo Padrón con Camilo Vega come regista. Clara María Ochoa, Ana Piñeres e Ahmed Al Baker hanno firmato come produttori esecutivi.

Il protagonista è il famoso attore Michael Brown, Ana Lucía Domínguez, Sebastian Martínez e Margarita Muñoz. Altri membri del cast dello spettacolo includono Moisés Arizmendi, Valeria Emiliani, Julián Cerati, Juan Fernando Sánchez, Mauricio Cujar e Jacqueline Arenal.

Di seguito, troverai la sinossi ufficiale e molto altro!

Sinossi di Palpito

La storia segue un uomo di nome Simon, che è deciso a vendicarsi di coloro che hanno ucciso sua moglie. Ma le cose si complicano quando si innamora della donna sopravvissuta a causa del cuore della moglie assassinata.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

La moglie di Simon viene uccisa per togliere il suo cuore e trapiantarlo a Camila, la moglie di un uomo ricco. In cerca di vendetta, Simon si tuffa nel pericoloso mondo del traffico di organi. Nella sua frenetica ricerca, il destino lo farà innamorare di Camila, la donna sopravvissuta grazie al cuore della moglie assassinata. Il climax arriverà quando entrambi scopriranno la verità.

La premessa è già abbastanza accattivante da farti venire voglia di sintonizzarti e guardare. Posso già dire che ci saranno molti colpi di scena che ti terranno agganciato e cliffhanger scioccanti che ti terranno con il fiato sospeso.

Guida ai genitori Pálpito e classificazione per età

La serie originale è classificata TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 17 anni. Ci saranno alcuni contenuti che la maggior parte dei genitori riterrà inappropriati per i bambini più piccoli. Alcuni contenuti inappropriati includono sesso, nudità, violenza sessuale, fumo, alcol e scene violente intense. Quindi assicurati che i bambini siano nascosti e pronti per andare a letto prima di iniziare a giocare Palpito frontespizio e guarda a tuo piacimento.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per prepararti all’uscita dello show!

Palpito arriverà su Netflix mercoledì 20 aprile alle 12:00 PT/3:00 ET! Guarderai?