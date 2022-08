Potresti conoscere il cabarettista Mohammed “Mo” Amer dal suo speciale comico Netflix, Mo Amer: Il vagabondo o dall’esilarante serie comica di Hulu Ramy. Ora sta portando le sue abilità recitative sullo streamer con nuove serie, Mo.

La sincera commedia è creata e prodotta da Amer e Ramy Youssef, secondo Netflix. Anche Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Harris Danow, Luvh Rakhe e il regista Solvan “Slick” Naim assumono ruoli di produttori esecutivi.

L’imminente Netflix Original è stato girato a Houston, in Texas. Il film drammatico sarà composto da otto episodi da 30 minuti e sarà presentato in anteprima mercoledì 24 agosto. Il protagonista è Amer nei panni di Mo, Farah Bsieso nei panni di Yusra, Omar Elba nei panni di Sameer, Teresa Ruiz nei panni di Maria e Tobe Nwigwe nei panni di Nick.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nella nuova commedia?

Di cosa parla Mo con Mohammed Amer su Netflix?

Amer interpreterà una versione romanzata di se stesso: Mo Najjar. Il suo personaggio è a cavallo del confine tra due culture, tre lingue e le numerose lotte che deve affrontare come rifugiato palestinese. Lui e la sua famiglia vivono costantemente a un passo dall’asilo sulla strada per la cittadinanza statunitense.

Mo, la sua resiliente e spirituale madre, la sorella e il fratello maggiore scappano a Houston, in Texas. Lì, Mo ride via il dolore e impara ad adattarsi al suo nuovo mondo. Anche se andare avanti nella vita comporta diverse battute d’arresto, secondo un comunicato stampa di Netflix.

Il trailer rivela come il rifugiato palestinese venda merci come cinture, orologi e borse per fare soldi e sostenere la sua famiglia dal momento che non può trovare un lavoro senza documenti di immigrazione adeguati. La nuova serie Netflix sembra un orologio divertente con una versione unica. Questo spettacolo è sicuramente uno che darò un’occhiata! E tu?

La stagione di otto episodi di Mo debutterà mercoledì 24 agosto su Netflix.