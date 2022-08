Qualcuno ha detto che Kevin Hart e Mark Wahlberg reciteranno insieme in una nuova commedia? Iscriviti! Il duo sarà il protagonista della prossima commedia, Io tempo. Il film sarà presentato in anteprima venerdì 26 agosto sul servizio di streaming.

Insieme a Wahlberg e Hart, che sono anche produttori, la produzione vede nel cast Regina Hall nei panni di Maya Fisher, Jimmy O. Yang nei panni di Stan Berman e Luis Gerardo Méndez nei panni di Armando Zavala.

John Hamburg ha assunto incarichi di scrittore, regista e produttore. I produttori esecutivi includono Lauren Hennessey, Patricia Braga e Joe Gatta.

Hart interpreta Sonny Fisher, il perfetto papà casalingo del 21° secolo. Personifica un “adulto responsabile”, che è l’esatto opposto del suo amico d’infanzia, Huck Dembo. Wahlberg assume quel ruolo, che è un personaggio più grande della vita che è due volte più colorato del conservatore Sonny.

I due non potrebbero essere più diversi. Ecco perché i loro imbrogli saranno ancora più esilaranti! Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nel nuovo film?

Di cosa parla Me Time con Kevin Hart e Mark Wahlberg?

Il padre casalingo Sonny Fisher (Hart) si ritrova con un po’ di “tempo per me” per la prima volta in un decennio mentre sua moglie e i suoi figli sono via per le vacanze di primavera. Il padre devoto di due bambini piccoli è un orgoglioso presidente della PTA, direttore del talent show scolastico e marito solidale dell’architetto superstar Maya (Hall).

Si ritrova solo, finché non riceve una telefonata dal suo ex migliore amico, lo scapolo degli animali da festa Huck Dembo (Wahlberg). I due si riuniscono per la festa del 44esimo compleanno di Huck. Il fine settimana selvaggio va fuori controllo, non solo minacciando la ritrovata amicizia tra i due, ma anche la meritata reputazione di Sonny come l’ultimo padre di famiglia.

Io tempo debutterà venerdì 24 agosto su Netflix.