Di cosa parla Love in the Villa con Kat Graham e Tom Hopper?

L’Accademia degli Ombrelli incontra The Vampire Diaries nel nuovissimo film Netflix, Amore in Villa.

Certo, la nuova commedia romantica non presenta vampiri o fratelli geneticamente modificati. Tuttavia, include una storia esilarante ma adorabile di due persone che scoprono di essere molto più felici quando sono insieme.

Questo titolo del 2022 è classico in quanto presenta i tuoi tipici sconosciuti ai nemici per la trama degli amanti, ma lo fa in un modo che sicuramente ti farà venire voglia di uscire, trovare il tuo opposto polare e innamorarti di tutti i loro fastidiosi ma difetti ammirevoli.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Netflix Amore in Villa.

L’amore nella sinossi della Villa

Ambientato a Verona, in Italia, Amore in Villa segue la vita di Julie, una donna il cui viaggio nel bellissimo paese non avrebbe potuto iniziare in modo più terribile di quanto non abbia fatto. Il suo fidanzato, Bradon, ha improvvisamente rotto con lei, in qualche modo ha perso tutti i suoi averi e, peggio di tutto, ha finito per prenotare due volte la sua casa per le vacanze con Charlie, un uomo che potrebbe benissimo essere il suo rivale.

Julie e Charlie si impegnano in una battaglia senza fine per affermare il loro dominio nella villa, ma, tra tutti i lanci di cibo e le discussioni, scoprono che in realtà si completano a vicenda abbastanza bene.

Riuscirà il romantico senza speranza a far innamorare l’enigma chiuso di lei? C’è solo un modo per scoprirlo.

The Vampire Diaries l’attrice Kat Graham interpreta Julie nel nuovo film, mentre L’Accademia degli OmbrelliTom Hopper interpreta il ruolo di Charlie, la controparte di Julie.

Oltre a Graham e Hopper, Amore in VillaIl cast comprende Laura Hopper nei panni di Cassie, Sean Amsing nei panni di Roberto, Stefano Skalkotos nei panni del capo della polizia, Lorenzo Lazzarini nei panni di Uberto e Ginny & Georgia star Raymond Ablack nel ruolo di Brandon.

Ci auguriamo che tu sia entusiasta quanto noi di guardare ogni secondo di questo film. Se è così, vai su Netflix per lo streaming Amore in Villa oggi!